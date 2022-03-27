日下部加奈　爆乳女社員

日本AV廠SOD為咗滿足AV迷，一直努力發掘新人女優，其中一個方法就係從公司內部提拔，歷來成功搵到好多優質又有魅力嘅女職員下海，好似近期活躍AV界嘅爆乳輕熟女優日下部加奈就係其中之一。

激凸J奶

提到SOD成日從公司內部發掘新女下海，當中以宣傳部嘅女職員最得SOD嘅歡心，好似市川雅美、淺野惠美、吉岡明日海、加藤桃香，以及已經成為熟女系王牌嘅綾瀨麻衣子，佢哋都曾經喺宣傳部工作，至於今日同大家見面嘅日下部加奈亦都一樣。

今年26歲嘅佢，雖然五官唔算標致，但係經過化妝同打扮後仍然明艷照人，加上笑容別具親和力，予人強烈嘅親切感。身材方面，胸前嘅J Cup爆乳夠晒激凸，為宣傳部當中最大波嘅女優，難怪會被SOD睇中啦！不過如果阿妹積極做運動減肥，腰圍減番一兩吋就更加完美，因為佢出道之後肥咗唔少，如果唔快啲瘦身，難免身材會走樣。

放聲大叫

加奈喺2018年加入SOD嘅宣傳部工作，入職之前，曾經喺一間國際大型內衣店做售貨員，唔怪得佢嘅笑容同舉止都咁優雅。後來佢被安排管理SOD嘅社交網，直至2019年係佢入職一年後就以宣傳部職員身份拍AV。

初出道時，佢以客串形式演出，所以出嚟嘅效果冇乜驚喜，甚至有AV迷覺得佢嘅反應唔夠肉緊添。不過當加奈離開SOD，轉投到AV廠Moodyz發展後，表現就愈來愈好，除咗識得擅用J奶招呼男優外，激戰時亦表現得七情上面，最引人入「性」就係佢爽到瞇埋雙眼同時擘大口放聲大叫嘅場面，令人睇到大呼過癮！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎3吋

三圍：37J-24-34

日下部加奈經常喺社交網分享自己嘅新作品情報，大家想知道佢最近有咩新作推出的話，可以多啲Click入去睇，同時亦可以欣賞到佢嘅性感照片。