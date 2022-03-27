極品乳牛　睇極唔夠喉

喺成人世界講起牛（Cow），男士總係會諗到胸前激凸嘅乳牛，不禁興奮無比。而喺情慾世界入面，同牛有關嘅俚語及作品亦有唔少，想知嘅話，依家一齊嚟睇吓啦！

Cow Tits 胸部下垂

擁有乳牛級大波嘅囡囡，即係一對車頭燈大到好似乳牛嘅奶樽咁巨型，咁中文譯做牛乳房嘅「Cow Tits」，又係點解呢？原來佢並非一個讚美詞，其實係指囡囡嘅胸部大得嚟下垂，仲墮到落肚臍添！

講起Cow，西部牛仔時期嘅美國，會稱妓院做「Cow Bag」，之所以有咁嘅講法，坊間流傳兩個原因，一個係因為當時嘅妓女個個都胸大而下垂，但又穿着低胸裝誘客；另一個原因係啲男人會借去買賣牛仔為藉口，偷偷走去尋花問柳。唔知大家覺得邊個講法更具說服力？

Cowgirl 人氣體位

性愛體位有好多，其中一個就係「Cowgirl」，佢係少有嘅女上男下兼由女性做主導嘅體位，更係深受男女喜愛嘅體位之一。根據2017年美國進行嘅一項全球體位調查中，「Cowgirl」排名第三位，僅次於推車仔及傳教士，而喺同一個調查中發現，佢喺男士心目中排名第二位。不過性學家表示「Cowgirl」雖然由女士做主導，但卻未能刺激到私處嘅小豆子，如果配合震蛋進行嘅話，男女都會更暢快。

《Squirting Cowgirls》西部風情

四仔界有唔少以牛女為題材嘅作品，原因喺美國四仔迷心目中，牛女係狂野奔放嘅代名詞。而呢套由Cherry Boxxx Pictures喺2007年9月推出嘅《Squirting Cowgirls》絕對係經典之作，皆因雲集一班樣貌及身材兼備嘅天后級脫星演出，其中擁有36DD爆乳嘅Sophie Dee，更係四仔界中數一數二嘅神乳！仲有全片喺一個西部小鎮戶外拍攝，激情嘅野外激戰場面，加上西部風情味道，視覺效果相當豐富，難怪喺AVN及XBIZ四仔頒獎禮獲提名「年度最佳四仔」，足見實力強勁。

同場加映

人間乳牛 渚好美

日本AV界有唔少神乳女優，其中一位就擁有「人間乳牛」嘅稱號，佢就係車頭燈有成35H之巨嘅渚好美！喺2017年出道嘅佢，當時並唔係拍AV，而係以藝能人身份成為偶像女團「私立檸檬學園」嘅成員，直至2018年3月離團後，一直有傳佢會投身AV界，結果2020年成為AV廠Prestige嘅專屬女優，當時片廠稱佢係「天下無雙之H乳」之餘，仲話佢喺演出中表現好色又反應激烈，跟純情巨乳形象好大差別，其中喺2021年7月演出嘅作品《究極之美乳 SP》，更成為代表作，事關佢喺片中嘅乳搖效果，絕對有力挑戰AV界神乳嘅王座。