【是日通勝】

農曆二月廿六

壬寅年 癸卯月 庚辰日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：出行、掃舍、理髮

忌：安床、祈福、開市

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：15、23、26、42

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：出外靠朋友，拿點錢慰勞拍檔，無往而不利。

金牛座：能作出果斷決定，遇到大小問題都應付自如。

雙子座：頭昏腦脹，反應遲鈍，外出談公事難有成果。

巨蟹座：心情沮喪，幸獲身邊人關懷，讓你感動不已。

獅子座：生活忙碌卻不乏成就感，持正面心態最緊要。

處女座：有機會接觸不同領域的知識，讓你眼界大開。

天秤座：投資前要做足功課，貿然下注有可能蝕大本。

天蠍座：與人交流要顧及對方感受，不宜太自我中心。

人馬座：心浮氣躁，謀事不夠冷靜，犯錯機會比較高。

山羊座：偏財旺，參加抽獎易有驚喜，但勿沉迷賭博。

水瓶座：受私事困擾，身心疲累，今天適宜好好休息。

雙魚座：不在其位，不謀其政，待人接物要量力而為。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）狗 爭拗多

鼠：事業運下滑，工作易分心，收入受影響。

牛：愛情運平平，表白時機未到，易遭拒絕。

虎：力不到不為財，改善財運必須親力親為。

兔：可獲一筆意外之財，建議拿來籠絡朋友。

龍：做事有交帶，獲上司信任，上位有希望。

蛇：財運欠佳，心不在焉，易錯失賺錢機遇。

馬：事業發展遇阻力，付出與回報不成正比。

羊：財運稍遜，收入不夠穩定，宜節約開支。

猴：桃花運一般，沒結果的緣分不需要留戀。

雞：把壞習慣改掉，可提升人氣，有利工作。

狗：是日沖煞，勿跟同事爭執，有可能吃虧。

豬：工作運上升，謀事腳踏實地，易獲賞識。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

落紅深處有冷暖 世事滄桑也尋常

我們知道，所有的事物都有一個過程，所有的經歷都是一種權行。

宇宙萬物，陰陽動靜都是一切事物的源頭。靜中有動，動中有靜，陰內有陽，陽內有陰，這樣萬事萬物都能一起產生作用，問題是怎樣去平衡互惠。每個人出世的年月日時可排列成人生密碼，亦即所謂「八字」，從這排列可拆解出當中存在的陰陽五行喜忌，再作出相關動作去平衡、調和，從而趨吉避凶，以達致身體健康、家宅平安、事業順利、福壽康寧等等，亦可同時避開和遠離一切風水上不吉利、不好的情況。

家居風水比較着重室內格局，理氣可以配合運用，也可同時達到宅命相配合。室內找出「聚氣」之位對於財運有利，旺則有情，破則無情，在有情旺財的情況下，人也會得到財帛綿綿，揚名立萬。反之，在破敗無情的情況下，就會變得財帛難聚。

居屋從來方正福，屋外及屋內擺設以正方、長方或圓形為最好。試觀首富總部大廈前身是酒店，拆卸重建後，外形好簡單，四平八穩，西北（乾）方是匯豐銀行總部，還有其他銀行。我曾提過在銅鑼灣有一大廈用英國君主命名，早年做任何生意都大旺，包括某歌星開設的食肆，天天坐滿。後來政府建了一個垃圾收集站在它隔鄰，即西北方(乾)位，多年來整個銅鑼灣舖位租金和買賣都是全球第一天價，唯獨這大廈經營甚麼都結業，真可謂風水輪流轉。