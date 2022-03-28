兩年情玩完︱蔡思貝搭上猛料新歡　狠飛胡鴻鈞

無綫視后蔡思貝與歌手胡鴻鈞（Hubert）情海翻波！2人於2019年底爆戀情，雖然期間思貝曾被富商力追，但隨着她與家人齊齊睇男友演唱會而令戀情升溫。不過，東網收到獨家消息指2人的兩年情最近已畫上句號， 疑女方另結新歡以致分手收場，被分手的Hubert回覆時聲稱想知新歡是誰。

胡鴻鈞與蔡思貝秘戀兩年多，雖然從未親口認愛，但情侶關係早已昭然若揭，然而近日東網收到獨家消息指兩人已正式分手，不少無綫中人對此事亦已有所聞。

當Hubert係裙下之臣

思貝與Hubert於2019年底被拍到經常出雙入對，男方更充當司機管接管送，令戀情曝光，不過拍拖以來一直不為外界看好，但2人一於懶理，Hubert不惜出動胞姐名下靚跑任由思貝使用，思貝亦不時出席Hubert的家庭聚會，早已融入男方家中。然而2人熱戀的同時，女方緋聞仍然不絕於耳，去年9月傳出思貝獲有米商人力追，更忽然富貴，不時大晒名牌袋，又搬入西貢獨立屋居住兼有名車接送，Hubert則暴瘦20磅，感情一度現暗湧。但相隔2個月，思貝就與父母高調現身Hubert的演唱會捧男友場打破分手傳聞，看似打風都打唔甩！

不過，據知Hubert對女方一直非常迷戀兼愛得深沉，為討歡心，除借車供女友任用外，又不時買禮物氹她，但思貝卻不以為然，由始至終只當對方是眾多裙下之臣之一。至於今次分手原因有傳思貝另結新歡所致，新歡是大型娛樂公司高層，對女方的演藝事業大有幫助，在權衡輕重下女方毅然提出分手。

想知情敵係邊個

問到分手一事，2位當事人口徑完全一致，Hubert迴避分手問題，只說：「我都好想知佢新歡係邊個喎，哈哈！大家咁熟冇理由唔話我知㗎！」思貝則說：「我同胡鴻鈞一直都是好朋友，至於新歡，我也好想知道是誰，哈哈！還有知道他今天（27日）生日，也祝他生日快樂！」