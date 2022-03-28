《無間道風雲》原本有續集？麥克華堡推薦邊個巨星加盟

今年是經典港產片《無間道》上映20周年紀念，該片當年上映後大受歡迎。後來更吸引荷里活大導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）都要買下版權翻拍成荷里活版《無間道風雲》（The Departed），影片當年更在《奧斯卡金像獎》中連奪4獎包括最佳電影以及導演獎。馬田領最佳導演時更在台上點名多謝原版的導演劉偉強。

美版與港版一樣星光熠熠，除了有兩大男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）和麥迪文（Matt Damon）之外，亦有麥克華堡（Mark Wahlberg）和奧斯卡金像影帝積尼高遜（Jack Nicholson）助陣，其中積更飾演原版黑幫大佬「韓琛」的角色。不過麥克早前受訪時自爆曾想過開拍《無》續集，並「掟撟」給《無》的奧斯卡得獎編劇William Monahan。雖然首集多個角色而死，但麥克透露想在續集繼續以「大卡士」作招徠，他想過找荷里活巨星畢彼特（Brad Pitt）和「演技之神」羅拔迪尼路（Robert De Niro）加盟。但最終影片開唔成。