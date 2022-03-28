奧斯卡不斷更新　Beyonce網球場表演揭開序幕

08:02：頒獎禮正式開始並由Beyonce打頭陣唱出角逐最佳原創歌曲《王者世家》的《Be Alive》

08:21：上屆最佳男配角Daniel Kaluuya出場頒最佳女配角，結果由《西城故事》的Ariana DeBose大熱勝出

08:35：Jason Momoa和佐斯布連一同上台頒最佳音響被女主持抽水搜身，結果《沙丘瀚戰》奪得。

08:38：《White Men Can't Jump》三位主角韋斯利史納斯、活地夏里遜及Rosie Perez重聚頒最佳攝影，結果由《沙丘瀚戰》奪得，之後影片再獲最佳視覺效果及原創配樂。目前以4獎暫時領先。

09:04：迪士尼3位動畫公主真人版莉莉占士、Hailey Bailey以及娜奧美史葛頒最佳動畫，結果古天樂投資的《一家人大戰機械人》被迪士尼動畫《奇幻魔法屋》擊敗！

09:19：上屆女配角得主尹汝貞頒最佳男配角，結果由《心之旋律》大熱男星Troy Kotsur奪得。他是奧斯卡史上首位聽障人士獲此獎。

09:33：日本電影《Drive My Car》大熱奪最佳國際電影。今次是影史上，日本電影第5次於奧斯卡獲獎。