鄭丹瑞醉酒險跳樓　曾「襲擊」陳德森致爆缸

由崔建邦與麥美恩主持的無綫清談節目《諸朋好友》最新一集請來資深電影人鄭丹瑞（阿旦）及陳德森擔任嘉賓，2人自1979年認識至今，非常老友。陳德森好杯中物，但阿旦卻一飲就醉：「有次我飲咗兩啖啤酒，我話我唔開心，我要跳樓，跟住就跳咗出去，好在有人捉住我。」阿旦稱當年有情緒病，很容易激到暈，陳德森憶述印象最深一次：「有次佢同現任太太沙律揸車拍拖，佢哋坐車頭，我坐車尾，佢哋當時有少少拗撬，我認同咗沙律，跟住阿旦話你唔好激我，我好暈，跟住佢真係暈咗，架車冇人揸，嚇死我哋。」阿旦坦言自從有了小朋友後，一直提醒自己不可再這樣，要控制自己。

另外，2人又大爆之間的恩怨情仇，阿旦表示當年結婚由陳德森做伴郎，行禮前收了很多朋友送的賀禮，怎料對方忘記帶走，所有禮物最後不見了。陳德森笑言阿旦易嬲又易暈，但自己卻特別喜歡惹對方生氣，有次對方寫劇本時，他專登走過去踢了對方一腳，怎料卻釀成流血事件，阿旦說：「佢踢完我，走咗去間房盡頭，我拿起廁紙作勢掟佢，見佢仲嬉皮笑臉，我就換成膠紙座掟佢，佢以為係廁紙，用個頭去頂，佢成個人趴低咗，我話殺咗人喇，好在佢冇事，只係爆咗缸。」陳德森接力說當時大家怕他失血過多，即時飛車去醫院：「我哋喺麗的電視，大堂有好多記者，啲記者即時圍埋嚟影我相，後來有個記者見到我個樣話：『車，都唔識』，跟住四散，我突然間唔暈，我醒晒，我話我要記住你哋，我發誓我一定要成功，我成功咗一定會上台多謝你哋。」

陳德森又講到跟父親關係欠佳，童年亦過得不開心：「爸爸係老派人，有三個太太，十幾個小朋友，我媽媽成日打麻雀都係因為佢想忘記我爸爸對佢嘅唔好。」他記得有年在尖沙咀跟梁家輝飲酒，突然接到電話通知其父親2個月前已離世：「當晚梁家輝一直陪我飲酒，陪我喊到朝早六點。就算我點樣憎佢，佢始終係我爸爸。」他指其實自己一直想跟爸爸言歸於好，但始終未能開口。