【吃貨心心眼】XL版食物包包　高像真又搞笑

附送精品的日本雜誌，向來是不少潮人的入貨目標，極受歡迎，最近就有兩大食物品牌在自家刊物中附送標誌食物造型的小包包，瞬間就在網上引起熱話。超像真的食物造型，加上其實用性，不但吸引一眾為食貓的目光，更掀起搶購雜誌熱。

第一款是大家耳熟能詳的「轉一轉，舔一舔，再泡一泡牛奶」的夾心餅乾，為慶祝OREO的110周年，日本公司推出刊物《OREO（R）クッキー型ポーチBOOK》，除收錄了夾心餅乾的小知識及食譜外，還附送一個夾心餅乾造型的收納包，加大版的「餅乾」真係超吸引。包包的表面以矽膠還原大家熟悉的餅乾紋路，尺寸約為15.5cm × 4.5cm，設有內袋，可收納不少物品，相當實用。

另一款則是日本老字號「新宿中村屋」推出的書刊《新宿中村屋公認 肉まんそっくりポーチBOOK》，其附送的包子造型小收納包，超像真的褶子設計，完美還原了包點的外貌。打開包包，裏面設有網袋，方便收納，而背後亦設有印有店名的卡位，外面裝有掛鈎，尺寸約為 11 x 7.5cm，當作吊飾實用又超吸睛。這兩本雜誌由日本寶島社推出，喜歡的朋友要捉緊本地見街的時機了！