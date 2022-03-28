兩度做手術　鄧美欣喪失拍劇機會

曾於無綫節目《娛樂大家》擔任「娛樂女郎」的藝人鄧美欣（Venus），日前帶同1歲愛犬「霸天」外出散步，期間一隻未戴狗繩的洛威拿的洛威拿突襲其愛犬，Venus於電光火石間徒手拉開兩犬，沒料被惡犬咬傷右2手中指流血，而肇事惡犬主人卻趁機逃走，現場人士見狀即為她報警，並把她送醫治療，經醫生診斷後，Venus需留院再作詳細檢查。

已留院一星期的她接受東網訪問，表示先後接受兩次小手術，現正邁向康復階段，不過亦因而失去拍劇機會，Venus說：「醫生叫我再留多幾日，睇吓個傷口情況先知幾時出院，所以本來要客串《回歸》、《曙光》，同埋要上《流行都市》，最終都臨時取消咗！（有冇朋友嚟探你？）醫院始終有風險，所以冇特別打擾佢哋，本來叫家姐買兩支水，佢就買一大堆零食嚟，但我驚亂食嘢會令傷口發炎，所以都冇食。」更指警方至今還未找到肇事狗主，所以尚未知如何追究。

由於現時公立醫院負荷過重，有買保險的她原定入住私家醫院，但最終也未能如願：「因為我要打4支瘋狗針，私家醫院冇得打，所以最後入公立醫院，當時醫生仲話私院依家唔會收畀狗咬到嘅病人（咁呢排喺醫生休息足夠？）麻麻地，瞓得唔好，所以精神好差。」