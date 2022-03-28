具俊曄唔使再「獨守空房」　料最快今日與大S在台完婚

台灣女星大S（徐熙媛）離婚近4個月即閃嫁南韓老公具俊曄，婚後具俊曄即到台灣準備會愛妻，先喺酒店隔離10天，再飛奔到大S喺信義區嘅豪宅自我隔離7日，而昨日（27日）正正係具俊曄完成隔離嘅日子，不過就未見佢出關，加上戶政事務所因疫情關係取消咗假日登記，故估計佢哋最快今日（28日）星期一就可以到戶政事務所登記結婚。

其實大S與具俊曄農曆年前已於韓國登記結婚，具俊曄先能以配偶身份去台灣，此行最重要就係喺台灣登記，而佢哋所在嘅信義區豪宅離事務所好近，只需5分鐘車程就到達，加上由於2人已在國外結婚，故只需交上國外結婚證明文件，以及外籍配偶取用中文姓名聲明書、駐外館處驗證的婚姻狀況證明文件及中文譯本等文件即可完成手續。另有戶政事務所人員傳聞，大S同具俊曄今日會去登記，對此大S經理人表示不回應。

不過因大S先斬後奏而嬲爆嘅S媽似乎仲未下火，凌晨時佢就喺社交網發文：「管不了，管不了，管不了你的愛...還是你不愛...管不了一切的煩惱，我將會離開煩人的地方（用唱的也行）。」而S媽接受媒體訪問，被問到大S係咪今日完婚，佢就表示唔知情：「我不知道，熙媛沒有通知我。」而講到何時同女婿見面食飯，佢就指：「熙媛沒有邀請我，我怎麼吃？算了不重要，熙媛開心幸福就好了，如果我不在場，話題不對，他們反而比較自在。」笑言年紀大了，與大S有代溝，並指與女婿食飯與否唔係重點，重點係從中觀察對方言行舉止，又指：「就看熙媛的誠意，女婿算甚麼。」