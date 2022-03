奧斯卡︱韋史密夫處男開齋　大熱姿態奪影帝

現年53歲荷里活巨星韋史密夫(Will Smith)最終憑美國網球名將威廉絲姊妹的傳記片《王者世家》(King Richard),以大熱門姿態成功捧走奧斯卡影帝,成為奧斯卡歷年來第5位非裔演員勇奪影帝。今次亦是韋從影以來首度在奧斯卡獲獎!

在片中飾演威廉絲姊妹父親Richard的他擊敗《成為里卡多之路》(Being the Ricardos)的哈維亞巴頓(Javier Bardem)、《犬山記》(The Power of the Dog)的班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)、《夢想期限tick, tick...BOOM!》(tick, tick...BOOM!)的安德魯加菲(Andrew Garfield)以及《馬克白》(The Tragedy of Macbeth)的丹素華盛頓(Denzel Washington)奪獎。絕對係實至名歸!

除了奧斯卡之外,韋之前已憑《王》在多個頒獎禮包括《金球獎》、《演員工會獎》、《Critics’ Choice頒獎禮》以及「英國奧斯卡」《英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》等奪影帝。