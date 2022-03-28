奧斯卡︱韋史密夫處男開齋　大熱姿態奪影帝

現年53歲荷里活巨星韋史密夫（Will Smith）最終憑美國網球名將威廉絲姊妹的傳記片《王者世家》（King Richard），以大熱門姿態成功捧走奧斯卡影帝，成為奧斯卡歷年來第5位非裔演員勇奪影帝。今次亦是韋從影以來首度在奧斯卡獲獎！

在片中飾演威廉絲姊妹父親Richard的他擊敗《成為里卡多之路》（Being the Ricardos）的哈維亞巴頓（Javier Bardem）、《犬山記》（The Power of the Dog）的班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、《夢想期限tick, tick...BOOM!》（tick, tick...BOOM!）的安德魯加菲（Andrew Garfield）以及《馬克白》（The Tragedy of Macbeth）的丹素華盛頓（Denzel Washington）奪獎。絕對係實至名歸！

除了奧斯卡之外，韋之前已憑《王》在多個頒獎禮包括《金球獎》、《演員工會獎》、《Critics’ Choice頒獎禮》以及「英國奧斯卡」《英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》等奪影帝。