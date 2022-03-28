奧斯卡得獎名單｜劇情片《心之旋律》勇奪最佳電影

《第94屆奧斯卡金像獎》舉行完畢，美國百變天后Lady GaGa和美國老牌女星麗莎明妮莉（Liza Minnelli）一同上台頒發全晚最後一個獎—最佳電影。結果，由Apple TV《心之旋律》（CODA）撃敗大熱門《犬山記》（The Power of the Dog）奪獎。

《心》重拍2014年法國電影《閃亮的歌聲》（The Belier Family），描述一名失聰父母的健全女孩如何在追尋音樂理想之餘，努力幫助家人解決生活困難。《心》突然跑出殺獎，頓時成為衝奧大熱。影片除了獲最佳電影之外，在片中飾演失聰父親的Troy Kotsur亦獲最佳男配角。《心》一眾幕前幕後上台領最佳電影時全場人士站立以「手語」代替拍掌。

《第94屆奧斯卡金像獎》得獎名單

最佳電影︰《心之旋律》（CODA）

最佳導演：珍甘比茵《犬山記》（The Power of the Dog）

最佳男主角：韋史密夫《王者世家》（King Richard）

最佳女主角：謝茜嘉積絲婷《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）

最佳男配角：Troy Kotsur《心之旋律》（CODA）

最佳女配角：Ariana DeBose《西城故事》（West Side Story）

最佳原著劇本：《貝爾法斯特》（Belfast）

最佳改編劇本：《心之旋律》

最佳動畫片：《奇幻魔法屋》（Encanto）

最佳動畫短片：《The Windshield Wiper》

最佳紀錄片：《靈魂樂之夏》（Summer of Soul）

最佳實景短片：《On My Mind》

最佳紀錄短片：《The Queen of Basketball》

最佳國際電影：《Drive My Car》（日本）

最佳原創配樂：《沙丘瀚戰》（Dune）

最佳原創電影歌曲：《No Time to Die》《007：生死有時》

最佳攝影：《沙丘瀚戰》（Dune）

最佳美術設計：《沙丘瀚戰》（Dune）

最佳服裝設計：《黑白魔后》（Cruella）

最佳化妝及髮型：《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）

最佳剪接：《沙丘瀚戰》（Dune）

最佳音響：《沙丘瀚戰》（Dune）

最佳視覺效果：《沙丘瀚戰》（Dune）

粉絲最愛電影：《不死喪軍》（Army of the Dead）