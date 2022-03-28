奧斯卡︱韋史密夫不忿老婆被諧星基斯洛克笑「鬼剃頭」　激動上台打人

《第94屆奧斯卡金像獎》出現將於電視史上留名的超激一幕，諧星基斯洛克（Chris Rock）擔任頒獎嘉賓時，開好友韋史密夫（Will Smith）老婆珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）的玩笑，指她將會開拍《伴我雄心》（G.I. Jane）續集，暗示她像片中女兵般沒有頭髮。珍達曾公開自己受俗稱「鬼剃頭」的脫髮問題困擾多年。

韋史密夫聽到後大為不悅，即場走上台，起初基斯還笑笑口未知闖禍，兩人短兵相接之際，韋史密夫扭腰運勁，右手用力一摑，將基斯打得頭也歪掉，米高鋒亦清楚收到「啪」的一聲。大會知道出事，即時關掉現場收音。之後韋史密夫慢慢行回台下，基斯不敢置信地表示：「噢嘩！韋史密夫啱啱打X咗我！」觀眾還未知道這是否事前安排的一場戲，盡皆大笑，到覺得氣氛不妥時，才全場靜下來。

韋史密夫在台下重複大叫，眼泛淚光：「唔好喺你把X口提我老婆個名！」基斯只能表示：「我只係開《伴我雄心》玩笑！」之後他應承不會再提珍達，又轉數快打完場自嘲：「頭先係……電視史上最精彩嘅一晚！」直播進入廣告時間，韋史密夫繼續喊，要由男星丹素華盛頓（Denzel Washington）、畢利谷巴（Bradley Cooper）與Tyler Perry安慰。

之後韋史密夫憑《王者世家》（King Richard）奪得影帝，致詞時沒有向基斯道歉，但就向大會與其他提名人道歉，又提起丹素剛才跟他說的訓誡，就是：「當你喺最高峰一刻，要小心，呢個就係魔鬼搵你嘅時刻。」

對於此事，奧斯卡之後官方發文：「大會不容許任何形式的暴力，今晚我們向第94屆奧斯卡金像獎得獎者表示祝賀，他們值得在這一刻得到全世界同行和影迷認可！」據知基斯洛克已向洛杉磯警方表示拒絕報案。