【娛刺撈飯】林欣彤「爭取」真愛！叻過麥明詩

正所謂「有得揀，你先係老闆」，所謂人生，就係你每一日，所有大大小小嘅選擇而組成。依家香港嘅女仔，個個都好叻好有個性，好似麥明詩咁吖，喺無綫發展得好哋哋，但一樣可以話轉工就轉工，3年前轉戰法律界，依家得閒又可以拍吓劇，證明自己有實力，就可以做自己鍾意做嘅嘢。而成日畀人話做小三嘅林欣彤，都一樣好勇敢咁行自己嘅路，同疑似渣男新男友Anton高調拍拖，都係另類成就呀。

係人都知麥明詩係「十優港姐」，書讀得多就肯定喇，雖然學識同智慧唔一定掛勾，但麥明詩一次又一次用行動證明畀大家睇，佢係幾咁有人生智慧。呢個靚女思路清晰，好清楚自己想要啲乜嘢，佢貴為港姐冠軍，喺無綫前路一片光明，又有劇拍，主持嘅節目又受歡迎，喺呢個圈又靚又好身材嘅明星大把，但佢為人貼地，無論對社會大事，抑或對前度林作，講嘢大方得體得嚟仲好有自己思想，咁全面嘅明星去邊度搵呀。

每年唔知有幾多女仔，都想好似麥明詩咁，有知名度之餘仲搵到錢，過住五光十色嘅娛樂圈生活，不過麥明詩就揀咗喺2019年淡出轉戰法律界。佢有專業知識唔在講，而且仲好識投資，舊年同阿哥合計以超過1600萬，買入長沙灣兩個單位，就算唔做娛樂圈，一樣可以搵到富足嘅生活。喺娛樂圈發展，絕對唔係唔韾香架，但最重要係，你有實力有思想有諗頭有智慧，就可以由心選擇自己想要嘅職業同生活，麥明詩就係一個最好嘅例子。

有句說話叫性格決定命運，你係一個點嘅人，心水清嘅觀眾朋友，一定可以喺你嘅歷史入面搵到線索。《超級巨星2》冠軍林欣彤，當年年紀輕輕，就畀人睇好係第二個阿G.E.M.，又唱得個樣又有觀眾緣，如果話之後同屆嘅許廷鏗同胡鴻鈞，都快紅過阿Mag，應該都冇人估到。

睇番《超級巨星2》，已經係2010年嘅無綫節目，即係話阿Mag已經入行12年。要你數佢嘅Hit歌，三首都未必數得出；一講起佢，大部份人會即刻諗起緋聞同情緒病。數阿Mag嘅情史，一定精彩過佢嘅幕前演出，由當年一齊參賽嘅羅孝勇，到天堂鳥嘅Gordon同Tyrese，中間好多次傳出阿Mag移情別戀同偷食，就算佢曾經畀前男友家暴，大家都好似淨係記得佢「最強小三」嘅稱號。

喺今年年初嘅頒獎禮，林欣彤得到女歌手銅獎，好多人都以為佢開始專注事業發展，點知隔冇耐又傳出佢做小三，溝掂本身有女朋友嘅樂隊One Promise彭手Anton。雖然Anton口口聲聲話，係同前度分開之後，先同阿Mag發展，但佢前度喺網上，斬釘截鐵話係因為阿Mag嘅「勇敢爭取」，先至冇咗個男朋友，似乎好多人都傾向信Anton係渣男多啲喎。

作為成年人，真係好簡單架啫，都係為事業同感情拚搏，都係為自己鍾意嘅嘢而作出決定同選擇，睇見最近阿Mag同Anton，喺網上高調放閃拍拖，睇得出就算又畀人話做小三，阿Mag都一啲都唔介意，最緊要依家Anton嘅官方女朋友係自己就得喇。換個角度睇，林欣彤同麥明詩，都一樣咁有實力，只係個範疇完全唔一樣啫。冇實力，又點爭取到自己想要嘅嘢呀？相信佢兩個對現階段嘅人生都係滿意嘅，你話係唔係呀，阿Mag？