奧斯卡時尚大戰　中空、露腰搶晒Fo

今屆奧斯卡可謂星光熠熠，得獎名單是大家最關心的事情，不知道大會選出來的得獎者與大家心中的名單有沒有出入。以往紅地氈是女明星的戰場，穿得夠出位夠特別就如得獎一樣成功，各位女星都會使盡渾身解數爭奪最美稱號，今年情況有少少不同，紅地氈Show Off不再是女明星的專利，男星也來搶Fo。最大亮點是「甜茶」Timothée Chalamet的中空禮服，顛覆傳統微露事業線，而他在《沙丘瀚戰》中的拍檔Zendaya，今年亦延續之前超短上衣剪裁設計的穿搭風格，不露事業線轉露腰，成功在一眾露上圍曲線的女星之中搶鏡。

「甜茶」貴氣露胸肌

「甜茶」身穿黑色亮片西裝亮相，但最先見到是他的白嫩胸肌，西裝外套內甚麽也沒有，只有一條頸鏈貼在胸肌前，就似女明星的Deep V禮服，既大膽又創新，中性的魅力顛覆傳統。以往他的穿搭同樣會令人感到驚喜，就如他2021年出席Met Gala，竟意外地選擇極簡的西裝搭配運動褲與布鞋穿搭，相比起同場其他嘉賓的華麗風格，其極簡風格更顯與眾不同。

Zendaya性感露小蠻腰

時代不同了女！露事業線已不再是女明星行紅地氈必做的事。今年第3代蜘蛛女Zendaya不露事業線轉露腰線，而且超短身緞質上衣，隨着Zendaya舉手投足之間隱約露下胸形狀，在細節位微露才是高級的性感。之前Zendaya參加不同活動也會Show Off自己的好身材，常常以極短身上衣配極貼身裙來展示自己玲瓏有致身材，同樣擁有蛇腰與高挑身形的絲打，不妨學習她的穿搭。