女友被插樣衰！Tyson Yoshi開Live爆粗護花

歌手Tyson Yoshi近年人氣急升，生得大隻又靚仔的他粉絲多，不過Hater亦多。其拍拖4年的女友Christy不時被網民批評唔靚，甚至形容她貌似藝人馬蹄露。近日Christy再度在討論區遭網民評頭品足，令Tyson Yoshi氣憤難平，並於社交網開Live爆粗護女友：「保護身邊嘅人都做唔到，點做男人！」

Tyson Yoshi在直播中連環爆粗，他直斥：「好樣衰？咁點呀，我鍾意呀！出名就要被人『鬧』？人紅是非多另一面係好，我都明，但呢件事上，我係作為站在男朋友的立場！你試吓行行吓街、拖拖吓手，突然有個蒙面人話你好樣衰、之後有一大班唔知喺邊條巷走出來嘅人，叫你企喺度，辯論你個樣好唔好睇……睬你都傻啦，現實生活可以直接走！佢哋論點係討論區可以討論好多嘢，但保護身邊人都做唔到，點做男人！我只係好奇，如果心態唔夠強、企得唔夠硬，走咗點算，有冇人諗過？唔係匿喺網絡背後就唔使負責任，韓國已經發生過好多事例，好彩係嗰個人心態好、冇出大問題。呢個已經唔係我女朋友一個人嘅事，大家設身處地諗吓！」不少網民留言力撐Tyson Yoshi和Christy，望大家不要再對他們作出攻擊。