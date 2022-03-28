旭陽集團捐助100萬元支持「仁濟抗疫基金」

旭陽集團慷慨捐出100萬元善款，由仁濟醫院購買實用的抗疫物資、日用品及保健食品送到有需要的弱勢社群手中。

【特約報道】仁濟醫院自1973年起服務香港市民，由最初的區域醫院發展成為一間提供多元化服務的慈善機構，並成為香港六大慈善團體之一。服務單位共99個，包括1間醫院、19間綜合醫療服務、中醫、牙科、眼科及血液透析診所；23間中小學及幼稚園/幼兒中心；55個社會服務單位，為嬰幼兒、長者、殘障人士提供照顧服務。

近日，因應社會迫切需要，仁濟醫院董事局緊急撥款1,000萬元設立「仁濟抗疫基金」，並透過向外界呼籲捐款及捐贈防疫物資或日常食物及生活用品，讓仁濟開展及推出多項抗疫工作支援弱勢社群，齊心抗疫。

早前假仁濟醫院方若愚長者鄰舍中心舉行的「仁濟抗疫基金啟動禮」上，仁濟醫院承蒙旭陽集團捐助100萬元支持「仁濟抗疫基金」購買抗疫物資，用以派發到受助者手上，仁濟特別安排支票捐贈儀式以及頒發感謝狀予旭陽集團代表-旭陽集團公司秘書何沛霖先生及旭陽集團投資者關係代表鄒家華先生。