本日日本：超像真！潮挽炒麵隨身袋出街

日本出版社寶島社與食品品牌合作推出的雜誌一向很受歡迎，因為贈品全部超有心思。該社即將有又新搞作，於3月29日與「日清U.F.O.炒麵」合作推出兩款附送碗麵造型隨身袋的特集，肯定成為搶購的目標！其中一款《日清焼そばU.F.O. 濃い濃い濃厚ポーチBOOK》於日本書店及網上書店有售，隨書附送的炒麵袋Size為直徑17.5cm×高6.5cm，另一款《日清焼そばプチU.F.O. 濃い濃い濃厚ポーチBOOK》於日本LAWSON、HMV及網店HMV＆BOOKS online有售，隨書附送的迷你炒麵袋Size為直徑14cm×高4.5cm。兩款的袋身設計固然跟足炒麵包裝，想不到入面的內袋更參考炒麵用來倒水的蓋掩設計，另有網袋可以收納不同種類的東西，十分實用。加上更有閃電造型的拉鏈，處處是細節。並附有手挽帶方便攜帶，絕對係女生們的出街恩物。《日清焼そばU.F.O. 濃い濃い濃厚ポーチBOOK》售2,497日圓（約HK$165）、《日清焼そばプチU.F.O. 濃い濃い濃厚ポーチBOOK》售1,859日圓（約HK$123）。