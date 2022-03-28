果粉聚焦︰追加靚爆奶油金　iPhone 14全相曝光

iPhone 14如無意外將於今年9月發表，雖然距今尚有半年時間，但相關傳聞一直在網絡沸沸揚揚。最新曝光的是機身「全相」，一改以往的瀏海屏幕，前置感測鏡頭變為如橫置「!」的設計，令屏佔比大幅提升。新機沿用3鏡頭，右側是電源鍵，左側是音量鍵及靜音鍵，並會轉用USB-C取代Lightning介面。另外新機三圍與以往不同，以iPhone 14 Pro Max為例，厚度為7.85mm，較iPhone 13 Pro Max的7.65mm略厚，同時寬度收窄至77.58mm，意味舊機殼將不能重用。

另外值得留意的是家族成員有所不同，5.4吋屏幕的細機mini將會被消失，定位由低至高改為iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Max和iPhone 14 Pro Max，前兩者用6.1吋，後兩者用6.7吋屏幕，其中Pro機才會升級使用A16 Bionic晶片，而iPhone 14及iPhone 14 Max則沿用A15 Bionic晶片。顏色方面，傳聞將追加極光綠、抹茶綠、胭脂粉及奶油金等新色，奶油金色是在原來金色機身上鍍入一層柔光薄霧，外觀更女性化，絲打見到必定心心眼！