《聲夢JUNIOR》十強順利誕生　Caitlin獲評判最高評價

無綫音樂選秀節目《聲夢JUNIOR》十強順利誕生，除了事先公布的Dance Group 6位成員，最後四個席位分別為Caitlin、Kiele、Isabel及Vici，四人分別獻唱《Hopelessly Devoted To You》、《If I Ain’t Got You》、《交換溫柔》以及《假如》，當中以愈戰愈勇的Caitlin獲評判最高評價，而因廣東話較差導致一直未能發揮水準的Kiele，決賽轉唱英文歌明顯較收放自如，結果直入《聲夢2》比賽資格，惟Kiele勝出過程略帶驚險，因她台上獻唱部分與Vici同分，最終評判退席商議後，才宣布Kiele獲勝，節目總監督郭偉亮對此笑說：「好老土嘅情況出現咗!」

雖然網民對Aster出局大感揼心，但Aster本人卻坦然面對失敗，並於個人社交網大方回應謂：「非常感激大家一路啲（嘅）支持，對不起，令大家失望了，未能直入《聲夢2》。明白到比賽跟考試一樣，未能夠每一次都得到最理想的成績，非常同意Eric Sir 所講：『呢個節目最緊要唔係輸贏，而係有一個咁珍貴嘅經驗。』好多謝每一位台前幕後嘅工作人員和評判們」、「我相信只要有盡力和吸（汲）取經驗，下一次就會做得更好。」另一位引發熱議的「出局」則為Vici，雖然Vici尚欠一點觀眾緣，但網民普遍認為她獻唱決賽歌《假如》表現出色，不輸之前歌手胡琳獻唱版本。