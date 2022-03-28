日本高崎電影節︱水原希子奪最佳女配角

日本女星水原希子（Kiko）憑電影《東京貴族女子》奪得日本第35屆高崎電影節的「最佳女配角」，Kiko穿上黑色單膊高衩晚裝亮相頒獎台，她說：「衷心感謝大家、高崎電影節、《東京貴族女子》和看過這部電影的人，遇到這美好的工作機會，是我生命中最珍貴的寶藏。」

她沒有參加過很多電影節，所以第一次獲得這麼好的獎項，真的讓她心裏充滿了喜悅。她說：「這是一部我非常喜歡的電影，當我們在拍攝時，我在想我應該如何演好這一幕，我與導演進行了心靈感應的交流，或者說是只有有經驗的人才能理解的方式，不是用語言，而是用感覺，讓我們能夠相聯。 能夠在尋找正確方向的同時進行表演，這真的讓我很放心，也感到非常放鬆，並能讓我可以隨心地進行表演，真的非常感謝導演，讓我又更加地喜歡上演戲了。」

為拎獎感到自豪

她指戲中所有合作演員，真的幫助了她很多。她為這個獎項感到非常自豪，因為她認為它是由他們所有人共同贏得的。最後她說：「我要感謝高崎電影節和《東京貴族女子》，讓我今天在這裏看到如此美妙的景色。 非常感謝。」

《東京貴族女子》改編自日本作家山內麻里子的作品，由日本新生代導演岨手由貴子執導，集合新生代實力派的水原希子、門脇麥及高良健吾等主演。故事圍繞東京兩個家庭背景截然不同的女孩，一個是積極追求婚姻的名門女子，一個是靠自己努力向上的鄉下女孩，從她們身上帶出尋找自我、幸福的重要性。

水原希子飾演在大城市努力奮鬥、忠於自我的鄉下女孩時岡美紀，門脇麥則飾演當結婚為人生目標的名門貴族榛原華子。兩位活在不同世界的女生，卻愛上同一位男人，她們的相遇，更開始重新檢視自己的人生。