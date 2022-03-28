同事變炮友　激戰辦公室

近排好多人都在家工作，少咗機會返Office，有冇掛住一班好同事呢？AV業界資深人士神仙乙表示，唔少男士都會向身邊女同事抽水，例如講吓鹹故、搭吓膊頭、摸吓手仔之類，尤其係生得靚嘅後生女，更加會成為男同事嘅幻想對象。日本AV界好明白男士嘅心態，所以不時推出辦公室系列，當中嘅男主角總係遇到正值饑渴嘅女同事主動獻身，真係令坐喺芒前嘅男觀眾恨得牙癢癢。

雙面嬌娃

內容：呢套由FALENO出品嘅《我的傲嬌女友喜歡顏面騎乘》，女主角吉高寧寧喺屋企就係嬌嗲女朋友，一返到公司就變身強勢女上司，而下屬明仔正正係佢嘅男朋友，除咗要喺公司飽受對方嘅呼呼喝喝，仲要加班至三更半夜添！不過，寧寧之所以要頻頻開OL，並唔係為咗工作，而係想尋找刺激，強迫一向守規則嘅明仔陪佢一齊違犯禁忌，喺辦公室入面放肆激戰。

惹人妒忌

內容：《沒法抵抗上司恐心絕頂》同樣係FALENO嘅出品，女主角小野夕子喺公司入面好進取，銷售成績名列前茅，但男上司似乎唔多欣賞，擔心主管地位受威脅，所以經常對佢百般刁難，某日仲向佢淋水呢！被淋濕身嘅夕子，豐滿身材若隱若現，令男上司起色心，趁勢上下其手，甚至嚟個霸王硬上弓！不過，夕子並冇因為咁而對男上司產生反感，反而任其魚肉，畀對方將遙控震蛋放喺重要部位，仲多次喺辦公室上演激戰。

情約5點後

內容：由Moodyz出品嘅《立場逆轉 我被文系老OL每日強逼交歡》，講述女主角神宮寺奈緒係一位打扮老套嘅低層OL，每日都被男上司山本訓斥！某日，奈緒懇求山本唔好再鬧，仲提出一個特別請求，等5點之後，其他同事收工走晒就會好好賠罪。結果，奈緒履行承諾，衝咗入山本嘅辦公室，向佢上下其手，兼玩埋吹奏同騎乘！原來奈緒係一位癡女，慾念極強，約山本留低係想獲取快感，真係好鬼狼死！