英女郎Gemma Massey　有錢唔怕裸

乜嘢原因會令女仔願意喺鏡頭面前放下矜持，露出野性一面？為名？為利？抑或天生淫蕩食唔飽？來自英國嘅超人氣脫星兼裸模Gemma Massey就相當坦白，擺明為咗錢乜都肯制，亦因為咁而得到勁多粉絲支持。

威到去美國

演四仔究竟可以搵幾多？一直以嚟，好多脫星都唔願講，可能驚畀人比下去吧！Gemma Massey算係少數願意公開片酬數字嘅脫星，而呢份坦率亦令佢得到粉絲嘅喜愛，成為英國最著名嘅脫星之一。

講番Gemma嘅出道經過，可以追溯至19歲嗰年，當時佢係一位牙科護士，因為想搵多啲生活費，走咗去一間超市做兼職執貨員，某個晚上，突然有位自稱係攝影師嘅男人遞上卡片，話佢好有潛質做成人模特兒。起初Gemma Massey以為對方白撞，後來先知呢位攝影師大有來頭，但令佢有意入行嘅原因只有一個，就係薪酬豐厚，原來佢當時嘅工作時薪只係5英鎊，根本唔夠使，所以決定毅然作出剝衫嘅決定。由於阿妹嘅身材前凸後趷，喺英國獲得極高人氣，之後更獲美國著名男士雜誌邀請拍寫真，令佢成為首位登上該雜誌封面嘅英國成人模特兒。

愈戰愈勇

喺美國成名之後，Gemma再接再厲，喺2009年投身美國四仔界，演出由DDF製作嘅處女作《Don't Miss This Cock-hardening Show》，銷量仲相當理想，令佢獲得更多片約之餘，仲吸引到另一著名四仔片廠Twisty嘅注意。Gemma話，當時好驚訝，冇諗過自己會喺美國四仔界咁搶手，更加估唔到片酬會咁高，試過演出一日就收到2萬5千英鎊！諗番起以前打兩份工加埋嘅日薪最多得90英鎊，拍四仔嘅日薪竟然增加超過270倍，真係令佢好滿意。雖然收入勁多，但Gemma喺美國四仔界打滾嘅日子唔算長，兩年半時間演出咗近30套，但已經賺到盤滿砵滿。

2013年，Gemma決定休息一下，一來兩年幾脫星生涯要經常美國、英國兩邊跑，二來係佢明白花無百日紅呢個道理，所以想為自己鋪定後路。為此，佢喺2013年開設咗成人直播平台，偶爾客串演出之餘，仲好積極培訓新人，並組成脫星事務所，實行做埋經理人。2018年，休戰咗一段日子嘅佢決定重投四仔界，但今次唔係為錢咁簡單，而係希望成為公司旗下成人女主播嘅榜樣，證明做主播可以搵得好多，名副其實係身體力行啊！