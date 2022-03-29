【是日通勝】

農曆二月廿七

壬寅年 癸卯月 辛巳日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、交易、會友

忌：動土、安床、開渠

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、13、28、37

幸運顏色：黃、啡

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：有意轉工要三思，易陷入兩頭不到岸的困境。

金牛座：勿把朋友當成出氣袋，只會令心情差上加差。

雙子座：工作運不錯，有機會一展所長，滿足感大增。

巨蟹座：抗逆力薄弱，對別人的言行敏感，鬱鬱寡歡。

獅子座：宜檢討作息及飲食習慣，可令身心變得健康。

處女座：社交方面遇上麻煩，處理矛盾必須拿出耐性。

天秤座：只要行得正企得正，小人放暗箭也傷不到你。

天蠍座：待人接物勿太計較，疏爽一點易收獲好人緣。

人馬座：單身者可向心儀對象表白，成功機會非常大。

山羊座：財運不錯，理財有道，物質生活獲大大改善。

水瓶座：易跟另一半鬧分歧，包容與忍讓助化解矛盾。

雙魚座：事業愛情兩得意，順境時要懂得感恩和知足。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）兔 人緣旺

（跌）豬 麻煩多

鼠：事業運不錯，加倍努力，容易取得佳績。

牛：大吉大利，春風滿面，做甚麼都易成功。

虎：謀事三分鐘熱度，缺乏堅持到底的耐性。

兔：人緣佳，有機會結識志趣相投的新朋友。

龍：感情關係出現暗湧，遇上問題不能逃避。

蛇：桃花旺，有異性示好，單身者好好把握。

馬：工作運上升，從事前線銷售者特別有利。

羊：情緒不穩，易被別人觸怒，宜收斂脾氣。

猴：付出與收入成正比，宜勤奮工作勿偷懶。

雞：說話有說服力，可望於社交圈獲得好評。

狗：財運好轉，收入上升，物質生活獲改善。

豬：是日沖煞，心態懶散，易變麻煩製造者。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

相生相剋是天地之平衡

五行相生相剋，本是天地萬物形成的平衡狀態。老虎獅子吃豬牛羊是一種相剋，金屬被爐火熔化，水來滅火，也是一種相剋。太陽雨水孕育草木，金屬在山土而得，大家都知道此為相生的道理。相生相剋可以看得見、聽得到，還有的是看不見、聞不到，只有感悟才明白知曉的。

五行相生當配合盛本而衰、衰極而生的理論後，相生就可理解為變易之情況。水木相生太多而火種太弱，濕木而火不能燃燒，或火太旺盛而木太少，木被燒焦化成灰燼。水可以灌溉草木，但水多氾濫則木會漂流。如木太多而水太少，則水會乾枯。雖說相生，也可理解為反剋。

相剋者，就是剋制、壓制。舉例，草木被金傷而失枝葉茂盛的上身，就是金剋木；當家在燒雞翼時，雨水把烤爐之火熄滅，就是水剋火等等。另外，當配合到盛旺過多之時，又有另一景象。雖說木剋土，但厚土鬆散，得樹木之根固定土壤；頑金粗糙，得火煉而變成有用之器皿。與其說是相剋，不如說是成其之美。相生是好，太過也是一種病，相剋看似不佳，煉制也可稱為生成之美。生剋是天地的平衡作用，沒有吉凶，用於人事，吉凶是人定，非天地也。