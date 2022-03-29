馬國明林夏薇停工變電視精　自我提升演技

視帝馬國明與視后林夏薇上月因疫情影響而停拍新劇，不過2人卻停工不停「學」，齊齊化身「戲精」瘋狂煲電影及電視劇來提升演技，薇薇笑指每日除了食飯及睡覺，其餘時間均黐實電視機，認真誇張。

第5波疫情大爆發，無綫上月緊急停廠，直至上周才陸續復工，繼《愛．回家之開心速遞》、《回歸》、《曙光》、《輕·功》後，視帝馬國明及視后林夏薇主演的《法言人》，暫定於明日（30日）開工，劇組為安全起見，呼籲一眾參演者需一連兩日自行做快速測試，並以照片證實未受感染，便可準備再次投入拍攝。

湯洛雯煮愛心餐

已停工一個月的馬國明，昨日（28日）受訪時表示寄望該劇盡快拍完，否則令往後的工作安排增添難度，又指停廠期間主力留家抗疫，他說：「冇乜點出街，只係去過銀行處理啲私人事，仲有帶埋父母一齊打針，其餘時間就喺屋企狂煲劇同電影，真係睇咗好多。（女友湯洛雯唔使開工，有冇嚟煮吓愛心餐？）有少少啦！哈哈！」

薇薇則透露其戲份將於4月初才復工，但心態已準備好，現時每日自行檢測，為減低受感染風險，幾乎全天候宅在家。回憶過去一個月發生很多不愉快事情，除了疫情還有空難，令其情緒非常低落，加上之前一直忙於開工，一下子突然煞停，身心需要時間調節：「免疫系統出現問題，血壓又創新低，所以都有趁機調理吓，包括狂做運動、同狗狗散步、睇書、睇劇減壓，最多就係睇戲，唔同國家嘅戲都睇，兩星期內追咗十幾套戲，平均兩日完成一套長劇，仲加埋一日睇兩套電影，除咗食同瞓就係睇戲，真係好宅。」

丁子朗勤畫油畫

而同劇的丁子朗亦表示已接獲通知日內開工，更指停廠期間養成畫油畫習慣，並有機會於下月尾聯同其他藝術家舉行展覽，屆時他將展出兩幅作品，由於不是科班出身，純粹為興趣，故心情相當緊張。與丁子朗對手戲較多的何依婷，就透露停廠前已完成了大部分戲份，所以復工後不用頻密開工。