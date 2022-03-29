譚耀文與任賢齊雨中肉搏　再自摑13巴自殘

藝人譚耀文（阿譚）失控虐打自己的視頻於網絡流傳，吸引大批粉絲點播評論，更登上熱搜。雖然証明自己叫座力不弱，但阿譚坦言不希望有生之年「重蹈覆轍」。阿譚早前夥拍影帝任達華與任賢齊（小齊）演出新片《邊緣行者》，下月即將於內地上映。據悉，他今次不留力瞓身演出，除遭任達華「狂賞耳光」外，近日網絡流傳一條短片，身為主角的他自摑足足13次，邊打自己邊「數罪證」，樣子兇狠連自己亦唔放過，觀眾睇見都心寒。據悉，該短片於內地社交平台上載不久，即錄得近17萬人次瀏覽，躍登搜尋榜首位。

談到這場自摑戲，阿譚笑說：「自己打自己梗係痛啦，不過係因為太投入而『加料』，我希望出嚟嘅效果令角色更立體更真實，今次可以話係為藝術犧牲。」他打趣「只此一次」:「真係『有今生冇來世』呀，同埋希望有生之年都唔使再自摑同畀人摑啦。」

其實阿譚今次演出可謂動作連場，從頭戲更安排他與小齊等大混戰，這場戲足足拍了5日。雖然眾型男雨中廝殺型爆，不過背後有苦自己知：「每日食完早餐就打到食晚飯，瞓醒擘大眼又嚟過，大家都拍到腰酸背又痛，好彩有物理治療師跟場，幫到大家鬆番幾吓。我都算捱得，但諗番轉頭嗰幾日真係游走於天堂與地獄之間！」不過由於連洪金寶亦有現身客串「玩埋一份」，阿譚覺得物有所值﹕「只係遺憾冇機會向佢請教兩招螳螂手囉！」