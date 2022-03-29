黑氣纏身！許靖韻大廈被圍封　1個月3度隔離

英皇歌手許靖韻（Angela）早前為參與內地大型音樂綜藝節目《聲生不息》演出，但飛抵上海後被驗出確診新冠肺炎，雖然她早已康復，但電視台嚴謹把關，傳她因曾確診而被節目組Out走，不過英皇解釋Angela非長駐嘉賓，在節目後期才現身。目前身處上海的Angela上月23日飛抵後，除了在醫院接受隔離治療，出院後需再在酒店隔離，想不到短短1個她要作第3次隔離。

用手遮臉扮無奈

前日（27日）她在社交平台上載近照，已化妝Set頭的她目無表情自拍，搞笑留言：「化了妝出門，結果大廈被封了，又要隔離了，我依家去卸妝先。」由於上海近日爆發疫情，開始要分區域封城，她在鏡頭前交足戲，用手遮臉裝作無奈，非常爆笑。之前同樣身在上海為《聲》準備的歌手糖妹和谷婭溦，在上海管控嚴格措施下，已快閃為無綫完成全新的飲食節目拍攝，之後兵分兩路，分別到廣州及湖南工作，但兩人同樣要隔離，聽聞她們稍後飛到長沙，亦要再次隔離。

李克勤錄映節目

而《聲》已正式進行錄製，參與歌手李克勤、周筆暢、林曉峰、李健及毛不易等被發現現身錄製現場，李玟已在長沙酒店隔離，日內出關參與錄影。近日網上流傳首集演出歌單，包括楊千嬅的《無條件》、克勤的《大地》、周筆暢《初戀》、林子祥的《男兒當自強》等，聽聞頭炮會以一眾巨星牽頭，名單上亦有「聲夢女王」炎明熹、曾比特等生力軍，可見受欽點力捧。