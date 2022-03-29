Tyson Yoshi為愛出口唔出手：我在明人在暗！

獨立歌手Tyson Yoshi早前不忿女友Christy被網民批評樣衰，開live激動到爆粗，為女友出頭，認真Man爆，事後他表示自己真嬲，不過現已回復心平氣和，他說：「唔應該畀咁多注意喺網絡班友，下次唔使回覆佢，如果講我係不痛不癮，但講我身邊啲人，佢哋好無辜，畀我拖落水，有種自責、無奈感，跟住就好嬲，嗰日開Live講咗少少，不過算啦！」他直言女友在女目中「梗係靚！」，他認為不明白網民為何要討論女友及目的何在，問到會否學Will Smith（韋史密夫）為保護愛人而出手打人？他笑言：「要佢企我面前先得，佢喺電腦後面，我在明，人哋在暗，（如果真係有人當面批評？）唔知呀！盡量唔好啦！之後都麻煩㗎嘛！」

但他表示女友並沒有動怒，原來女友中學時已經被人批評慣，「佢由中學開始已經歷緊，因為我原故，又番去中學時嘅感覺，但佢無乜嘢，中學讀女校會有呢啲，成件事好『女校』。」而Christy在社交網限時動態中repost了男友鼓勵她的歌詞，她就加上「傷心」的表情符號，同時也repost了歌手Serrini留言撐喜歡她的帖。