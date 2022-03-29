東方日報C1：韋史密夫火爆稱帝　衝上台摑老友

昨日舉行的《第94屆奧斯卡金像獎》應該是花生度最爆的一屆！首次奪奧斯卡影帝的韋史密夫（Will Smith），因受鬼剃頭困擾的太太被老友基斯洛克（Chris Rock）公開嘲諷，韋哥一出，振雄風爆Seed兜巴摑，兄弟都冇面畀，掌摑場面一刀不剪直播出街，加上謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastin）撼低妮歌潔曼（Nicole Kidman）處女奪影后，去年收視低到喊的奧斯卡，今屆一定爆收視！

回歸美國洛杉磯杜比劇院的奧斯卡頒獎禮於香港時間昨早舉行，為免淪為「播毒營」，大會突然收緊防疫措施「清零」，所有出席者要提交兩次核酸檢測報告以證「淨身」零確診，才可「通關」出席。幸好過關者眾出席時未有戴口罩安心出行外，就連早前確診的英國導演堅尼夫班納（Kenneth Branagh），亦趕及康復順利出席。

頒獎禮回復當年爭妍鬥麗的盛況，多位女星「胸」猛出擊，「灰姑娘」兼英國女星莉莉占士（Lily James）以低胸晚裝狂谷吸睛度，但論全晚「花生度」始終不及韋史密夫親自上演一幕護妻掌摑！事緣諧星基斯擔任「最佳紀錄片」頒獎嘉賓時搞爛gag，笑指韋哥太太珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）可以準備拍電影《伴我雄心》（G.I. Jane）續集。由於《伴》片主角狄美摩亞（Demi Moore）飾演光頭女兵，而珍達早年因受「鬼剃頭」困擾索性剃光頭，基斯這個玩笑即令珍達黑面。

隨時被褫奪獎項

曾經被珍達派綠帽的韋哥，向來和基斯老友鬼鬼，初時聽到對方暗寸時未有反應，還在鏡頭前展露笑容，但當見到老婆「怒睥」時，他即「做嘢」，施施然離開觀眾席走上台，初時基斯還笑笑口看着韋哥行近，迅雷不及掩耳，韋哥右臂一揮，大力掌摑對方，把基斯摑到頭都側埋！此時大會才知出事，立即關掉現場收音。

嬲到爆的韋哥返回座位，尷尬到爆的基斯繼續站在台上並說：「噢！韋史密夫啱啱打Ⅹ我！」現場觀眾起初以為他們夾埋做大龍鳳，但未幾察覺氣氛不對，全場驚訝得靜下來。韋哥在台下激動重複大叫：「唔好喺你把Ⅹ口提我老婆個名！」基斯聞言即「補鑊」表示只是開電影玩笑，承諾不會再提珍達：「頭先係……電視史上最精彩嘅一晚。」引來全場大笑！於廣告時間時繼續喊的韋哥，先後被男星丹素華盛頓（Denzel Washington）、畢利谷巴（Bradley Cooper）與Tyler Perry安慰。

被視為本屆影帝大熱的韋哥怒摑老友後，憑美國網球名將威廉絲姊妹傳記片《王者世家》的父親角色首次奪得影帝，亦是史上第5位非裔影帝。他致詞時不禁灑淚，向大會及其他提名人道歉，自言如片中角色一樣以激烈形式保護家人，又指愛會令人做出瘋狂行為。他指剛才被丹素訓誡：「當你喺最高峰一刻，要小心，呢個就係魔鬼搵你嘅時刻。」但未有向基斯道歉。事後大會於社交網發出聲明：「大會不容許任何形式的暴力。」基斯則拒絕向洛杉磯警方落案起訴韋哥。而韋哥動武可能隨時被褫奪獎項，有知情者指因大會有嚴謹指引：「基本上佢係襲擊罪，場內嘅人好震驚，氣氛令人好唔舒服，我諗韋哥唔想交個獎出嚟，但冇人知會係點。」

謝茜嘉處女封后

另外，美國女星謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）憑傳記片《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye），爆冷擊敗憑《成為里卡多之路》（Being the Ricardos）成為大熱門的澳洲女星妮歌潔曼（Nicole Kidman），首次奪得影后。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：