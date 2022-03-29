波波自詡「銅鑼灣粉紅色」　志偉：去到北角變黑色！

36E新一代無綫咪神黃婧靈（波波）升呢「性女」，於節目中不時語出驚人，之前更大講「性經」嚇窒網民。日前於曾志偉、錢嘉樂主持的節目《講你都唔信》中，波波又發揮本色，自爆以前叫「銅鑼灣粉紅色」，齋聽個「朶」都令人甚有遐想。

波波表示中四時好鍾意做古怪嘢，有次放學與同學到銅鑼灣行街，見到一上一落的電梯，一心為求突破，望住落嗰邊嘅電梯同同學講：「信唔信我衝上去嘞？」錢嘉樂聞言即謂：「你喎！衝上去咪好多嘢睇？」波波續說：「跟住無罅罅去到一半啪一聲大字型趴喺度！其實我都嚇親，但我同自己講，一定唔可以輸，諗住起身再嚟過嗰陣，我feel到由腳到PAT PAT都勁涼，心諗咩事呢？個手踭又有啲嘢撩吓撩吓！原來成條裙飛咗上嚟手臂度！跟住啲同學勁大聲、勁齊咁超恐怖咁嗌『粉紅色』、『粉紅色』，成個商場都聽到，勁崩潰！」此時丁子朗「諗歪咗」謂：「吓！你冇着呀？」全場人一齊噓爆佢謂：「你諗咩呀？」志偉更謂：「嘩！丁子朗！你咩人嚟㗎？」林盛斌又笑言：「丁丁諗到冇着係粉紅色，你都睇幾多呢啲嘢喎！」林秀怡即謂：「好難粉紅色喎！」丁子朗相當尷尬！波波坦言自此就有個朶叫「銅鑼灣粉紅色」，志偉又忍不住謂：「銅鑼灣啫喎！去到北角變黑色喎！」笑爆全場。