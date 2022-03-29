韋史密夫就奧斯卡掌摑好友留言道歉：行為不能接受

國際影壇盛事《第94屆奧斯卡金像獎》於香港時間昨早在美國洛杉磯舉行，而最多人談論當然就是出爐影帝韋史密夫（Will Smith）在典禮期間，因不滿影星妻子珍達娉琦（Jada Pinkett）被頒獎人兼好友基斯洛克（Chris Rock）取笑冒犯而衝上台掌摑對方。雖然韋的護妻舉動被不少網民讚好，不過事件發生1日後韋就自己的行為於網上留言公開向相識廿載的好友基斯道歉!

他說：「各種形式的暴力都是有毒和破壞性的。我昨晚在奧斯卡的行為是不可接受和不可原諒的。講笑是我工作的一部分，但是關於珍達健康狀況的笑話讓我無法忍受，我情緒激動，基斯，我想公開向你道歉。我過了火，我錯了。我很尷尬。在充滿愛和善意的世界裡是沒有暴力的容身之地。」

除了向基斯洛克道歉之外，韋亦再向奧斯卡大會、節目監製、在家中或現場觀看的人士以及他的「王者世家」（即威廉絲姊妹一家）道歉。至於被摑的基斯暫時未有回應事件。

雖然韋公開向基斯道歉，但他的影星兒子積登史密夫（Jaden Smith）於事件發生後仍力撐老竇。積登於金像獎播出期間於社交網發文：「我們就是這樣做的。」暗示力撐父親掌摑基斯的行為。

而奧斯卡舉行完畢後韋仍與家人一同出席雜誌舉辦的奧斯卡慶功派對，他更被影到一邊拎住小金人一邊跳舞擊掌狂歡。而現場DJ亦狂播他90年代的Hit歌，韋亦與眾人跟住唱，有記者現場問他回應掌摑事件，他回應：「愛是全部。」另方面，美國饒舌男歌手Diddy於奧斯卡後受訪時亦爆料指韋和基斯已講和：「這個不成問題。已完結了，我可以證實。一切只有愛。他們是兄弟。」之前他在奧斯卡任出場嘉賓時已表明他與韋和基斯會如家人般解決事件。