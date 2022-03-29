韋史密夫掌摑事件被圈中人炮轟　DJ狠批：韋同特朗普係同一種人

荷里活男星韋史密夫（Will Smith）於剛舉行完的《奧斯卡金像獎》舉行期間掌摑頒獎嘉實基斯洛克（Chris Rock），事件發生備受各界關注。其中有好多圈中人於社交網站留言回應事件。大部分都一致譴責韋史密夫的行為！

向來言論出位的名DJ Howard Stern開咪鬧爆韋，他說：「佢喺電視節目中用盡力量大巴車埋佢（基斯）個口，而我第一時間就同自己講：『究竟發生乜Ｘ嘢事？啲保安喺邊度？呢個係直播電視節目！冇一個人走出嚟，因為佢係韋史密夫，呢個就係點解特朗普可以甩身。韋史密夫同特朗普係同一類人。呢個正值係世界開戰嘅時候。老友，呢個絕對係唔好嘅時候。冷靜下啦X街！」

至於荷里活老牌女星美亞花露（Mia Farrow）亦不滿韋的行為拍片表示是「奧斯卡史上最醜陋嘅時刻」：「呢個只係個笑話。基斯專長講笑話。佢嘅笑話一向都係踩界。對於佢嚟講，呢個笑話係小兒科。」而美國名導演洛連納（Rob Reiner）亦批評韋打完人還要在得獎致詞中企圖將自己的行為當作出成保護家人。他說：「佢好運，基斯唔落案起訴佢。佢嘅藉口絕對係廢話。」此外，曾與韋史密夫合作過的荷里活男星艾力寶雲（Alec Baldwin）亦有留言提及事件，他只留言撐基斯洛克並表示好遺憾奧斯卡變成打交的電視節目。