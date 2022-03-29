Lisa芭比生日造型　撐小眾時尚品牌

BLACKPINK Lisa早前在生日會上穿上由Lirika Matoshi所設計的天藍色紗裙，夢幻又仙氣的模樣就如其稱號「人間芭比」！（互聯網）

「人間芭比」Lisa於早兩天迎來25歲生日，壽星女在大日子有家人朋友一起過生日，心情零舍靚，所以特別悉心打扮，化身芭比公仔造型示人。從她在社交平台公開的照片可見，其身上的天藍色紗裙，設計就像身上開滿了一朵朵繡球花，十分仙氣和夢幻。配上耀眼閃亮妝容，感覺就如化身童話公主般漂亮迷人。

與隊員同樣口味

原來Lisa身上的這條「夢幻芭比」生日裙是出自科索沃的Lirika Matoshi於2016年創立的同名時裝品牌。這個小眾品牌從製作手工飾物起家，後來把手工製的高品質技藝延伸至各種服飾之中，例如在襪子和裙子上綴滿花卉、藤蔓刺繡，又或是注入水鑽、星星亮片等少女感裝飾，把一雙雙襪子或襯衣、連身裙變成唯美的藝術感。由於服飾風格實在太甜美浪漫，所以除了Lisa外，也深得BLACKPINK其他成員如Jennie及Jisoo喜愛，曾先後穿上品牌同款的藍天白雲針織上衣。此外，知名演員Joey King、大尺碼模特兒Tess Holliday也着用過此品牌的士多啤梨及心心紗裙。

撐小眾品牌

身為韓流時尚擔當，Lisa與隊友一樣受到頂級品牌的青徠。不過人間芭比不是獨沽一味名牌上身。在私下出遊練習的日子，她都會穿着小眾品牌的設計。好似過往就曾經在個人社交帳號分享自拍戴上一款毛茸茸的冷帽，引起坊間熱議，而此帽正是來自韓國小眾品牌Awesome Needs。經常以型格Look示人的她，偶爾也會轉換跟自己年齡相襯的少女風格造型，例如過往就撐過韓國另一品牌Common Unique的一款花花刺繡針織開胸外套，清新的款式展現了其可愛少女一面。