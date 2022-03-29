36E咪神波波瞓身倒奶搖奶　拉花初體驗大嗌頂唔順

疫情之下大家有幾耐冇去過文青Cafe打卡？係咪覺得自己喺屋企沖嘅咖啡點都差咁啲嘢？可能就係因為少咗個靚靚嘅拉花圖案！到底拉花係咪真係咁難呢？主播嘉琪喺今集《跟琪流行》就搵埋「36E咪神」黃婧靈（波波）一齊試試佢！

波波近年綜藝同拍劇雙線發展，未畢業嘅佢仲要應付埋學業，所以成日都要靠咖啡醒腦提神：「因為成日好眼瞓，冇咖啡會頂唔順！」不過波波通常都係買咖啡飲，最多只係試過沖即溶咖啡，今次係第一次嘗試由磨豆開始沖咖啡再拉埋花，所以佢都非常期待。

既然波波同嘉琪都係沖咖啡初哥，咁梗係要搵專業人士教路，今次佢哋就向咖啡師兼烘焙師李恩霖拜師學藝。恩霖除咗係國際精品咖啡協會SCA認證授權導師及考官，仲有豐富嘅餐飲同教學經驗。但喺專業導師面前，作為「新一代性女」嘅波波竟然繼續大講「倒奶」、「搖奶」，甚至係「噴奶」！

大家唔好誤會波波開黃腔，「奶」對於咖啡拉花嚟講係不可或缺，恩霖表示奶嘅溫度影響甜度：「奶嘅溫度唔好高過75℃，如果根據科學研究，55℃係最甜嘅。」原來拉花嘅背後都存在科學嘅精密計算，聽落好複雜，不過恩霖同大家派定心丸，話拉花成功嘅秘訣只係「放鬆」兩個字咁簡單！雖然波波都好落力倒奶、搖奶，但似乎鬆唔到，不時尖叫大嗌好驚，仲話頂唔順添！想知波波同嘉琪最後成唔成功拉到花，就要留意今集《跟琪流行》喇！

場地：Coffee Studio