新款烘焙糕餅　精緻獨特

這段時間，大部分人被困在家，無聊時都想烤餅乾、麵包或蛋糕打發時間，早前因為搶糧關係，市面的麵粉大多被搶購一空，想整都無材料。近日多間糕餅品牌及小店，推出不同款式的烘焙新品，鬆軟的麵包、甜美的蛋糕等烘焙美點源源不絕，無論是作早餐、輕食或飯後甜品，都咁方便和受歡迎。

味遊紐約

美國紐約是國際大都市，除是經濟、政治等重要核心，也有不少高級餐廳和美食。當文歷餅店by Dominique Ansel的主廚曾於紐約居住和創立自家品牌，對當地感情甚深，近日餅店推出漫遊紐約蛋糕系列，大蘋果是紐約別稱，「大蘋果蛋糕」表面是朱古力脆皮，內裏是雲呢拿奶凍、蘋果肉啫喱、車打芝士雲呢拿牛油曲奇。「紐約披薩」是士多啤梨芝士撻，藍白色的「咖啡杯」是66%黑朱古力忌廉、Mascarpone忌廉和蘸滿咖啡酒的杏仁餅，至於「美式熱狗」其實是紅莓椰子蛋糕。另外，店內更再次推出廣受歡迎的甜點「蝦餃」和「燒賣」，無論是紐約風味又或中式美點，大家都品嘗得到。

選擇多元化

很多人早餐都習慣吃麵包，午餐趕時間的話，一客三文治已夠填肚，來到下午茶，一件蛋糕或多士配咖啡或茶最好不過。剛於灣仔開業的匠人手工食店SOUR DOUGH ，由瑞士糕餅廚師Gérard Dubois開設，選用3款酸種麵糰打造多款麵包和烘焙食品，當中包括酸種麵糰牛角包、焦糖小啤梨酥脆薄片籃和不同酸種麵包，如牛角包、糕點和丹麥酥等，糖和鈉的分量較其他同類產品減半。另外，店內提供款三文治，包括印度Tikka雞肉、古巴三文治、煙熏牛肉和全素三文治等。其他還有素食酸種麵包法式多士和覆盆子大黃千層酥配大溪地雲呢拿忌廉等選擇，美味又健康。

名廚打造

超市和便利店的方包，部分質感較硬和乾身，但其實只要識得揀，都會搵到高質麵包。烘焙大師Grégoire Michaud 創辦的Bread Pantry，近日推出手工切片的方包，當中包柔軟的白酸種麵包、濃郁堅果及溫和酸味的全麥酸種麵包、富天然香氣的黑麥芽酸種麵包、加穀物和種子的烤穀物麥酸種麵包，以及金黃香甜的法式牛油軟麵包，每款麵包經石窰式焗爐烘烤 ，無添加劑，無論是配果醬、花生醬或水果作甜食，又或是加雞蛋、肉類等變鹹吃都可以，鹹甜皆宜富風味。