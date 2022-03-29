東冲有料到：非一般的泰國車展

一年一度的大型曼谷車展又來了！跟上兩屆的車展一樣，即使在疫情的陰霾下舉行，但依然吸引了大量訪客進場參觀。部分訪客純粹望望新車或跟車模拍照，但用真金白銀購買新車的亦大不乏人。

今年的車展重點係出現了大量的電動車，當中更有一間公司提供將汽油車改為電動車的服務，只需將汽車副偈更改則可，收費約為100萬泰銖（約HK$232,558）。雖然改裝車輛在香港隨時違法，但在泰國則屬合法，就連入汽油的電單車也同樣可改裝為電動車，絕對係化腐朽為神奇。

當考慮到已使用多年的汽油車已經難以找到相關零件維修，丟了可惜、送給別人又被嫌棄，將之改為電動車便可重新使用兼少噴廢氣，絕對一舉兩得兼對環保有利。加上還可在改裝的電動車上加添智能系統，一下子將舊車變身為高級汽車，認真厲害！

今時今日泰國的改車技術已經爐火純青，可媲美任何國家的改車公司，而且收費亦相對便宜。不過上述這些資訊對香港人來說並沒有太大價值，因為改裝車輛在香港隨時會被檢控。車展內亦看到泰國本地品牌出產的電動車，亦展出了電動巴士，可說係電動車的世界。各個汽車品牌在每年的車展都會各出奇謀大晒冷，今年便以環保、電動車作為一大賣點。

胡慧冲