思家大戰︱李思捷最後三集玩WFH　顏值大增

由李思捷主持及監製無綫遊戲節目《思家大戰》，周日（27日）播出的「復仇者聯盟」篇，電視直播收視更錄得19.5點，成績不俗。日前思捷與一眾嘉賓為最後三集進行錄影，現場所見，思捷並沒有現真身，全場只有一個亮着思捷樣子的屏幕顯示器被推來推去，相當破格。

原來思捷有見近日疫情嚴重，已足不出戶多時，但為了繼續可以將歡樂帶給觀眾及嘉賓，製作組遂想出「WFH隔空主持」妙法，透過一比一屏幕顯示器、讓「2D思捷」即使安坐家中仍能與現場嘉賓互動。及後「2D思捷」接受無綫娛樂新聞台訪問，笑言以這種嶄新方法現身反令顏值大增，他謂：「因為屋企有長期病患長者，主要想保護番佢哋，又冇理由突然停咗個節目，咁依家好似AI公仔咁走嚟走去，都過癮呀，只不過我係平面咗少少啫，分分鐘仲靚仔過真人。」

而成就「2D思捷」滿場飛的幕後功臣則是一蚊Joe（游莨維），為了幫助思捷行走自如，Joe不但早於一星期前已在思捷指導下夾好所有走位，更笑言為了「落點」精準、專誠練大隻，他謂：「因為塊嘢不能夠太輕，會好易反嘅，所以下面加咗兩大個沙包，足足有成個思捷咁重，所以推時要少少技巧，同埋好難推啱位。」另外，無綫亦播出了《思家大戰》最新一集宣傳短片，令思捷WFH形象終極曝光！觀乎思捷神采飛揚、嘉賓位位爭相獵奇，相當搞笑。