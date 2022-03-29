劇迷朝聖！跟3大人氣韓劇暢遊浪漫場景

喜歡看韓劇的朋友，除了嚮往當中的浪漫愛情，於劇中出現的美景亦經常成為了朝聖景點！今期大熱的青春愛情劇《二十五，二十一》，男女主角南柱赫及金泰梨的談情場景成了當下最火熱打卡地點！另外近期同樣熱爆的兩大韓劇《社內相親》及《那年，我們的夏天》出現的餐廳及建築同樣備受觀眾追捧，劇迷到韓國旅行當然要去見識一番喇！

------------------------------

《二十五，二十一》 細數浪漫勝地

於韓國收視屢創新高的《二十五，二十一》，講述男女主角經歷創傷及誤會，最後在他們的25歲和21歲相愛的浪漫史。劇集主要在全羅北道全州市取景，當中南柱赫於劇中做兼職的漫畫店便位於該市西學洞藝術村名為「聲音磨坊」的店舖。另外第2集結尾男女主角手拖手奔跑的隧道則是位於全州市完山區的寒碧窟，該處於1931至1981年間是全羅線列車通過的隧道，夏季綠意盎然、秋季有楓葉點綴，是當地市民散步的好去處。除了全州市，劇中還前往了首爾市鐘路區的馬羅尼矣公園、江原道高城郡的三浦海水浴場，及連接江原道春川市槿花洞與中島的春川大橋，在兩位主角加持下令人好有到此一遊的衝動呢！

------------------------------

《社內相親》 定情餐廳勁浪漫

另一套熱播中的韓劇《社內相親》，由安孝燮飾演的自戀社長與金世正飾演的小職員因相睇牽起了緣分，當中幾個浪漫場景讓劇迷看得如癡如醉，包括令二人動情的漢江煙火場景，取景的地點是首爾漢江盤浦地區的遊艇場所The River，常被用作婚宴、會議、私人聚會等場地，內裏設有咖啡店The River Cafe及男女主角用餐的高級意大利餐廳BELLA CUCINA，可邊吃飯邊欣賞漢江河岸風情。另外劇中金世正大學同學工作的餐廳出鏡率也非常高，其實是首爾西大門區的延南場，該店地舖是咖啡店，樓上則是共享空間及Studio，不時會舉辦Live及展覽。不得不提的是金世正家人於劇中經營的炸雞店兼屋企，其實是位於大邱市壽城區名為「Cafe山坡」的咖啡店改裝而成，店舖以安靜舒適而聞名，於二樓露台設置的鞦韆更曾於劇中出現呢。

------------------------------

《那年，我們的夏天》 游走特色建築

另外同樣話題滿分、由崔宇植及金多美主演的《那年，我們的夏天》，故事講述男女主角於高中時期拍攝紀錄片而交往，分手5年後紀錄片爆紅，被迫拍攝續集下兩人也延續了未完的愛情故事。劇中取景地集中在首爾及京畿道水原市等地，主角們學校的取景地為首爾鐘路區有過百年歷史的中央高中，其歐式風格的校園成為許多韓劇和MV的取景地。而崔宇植充滿時尚感的家，則是將位於京畿道水原市名為行宮Party的咖啡店改裝而成，店舖身處安靜的住宅區內，附近亦有不少Cafe及小店可逛，值得到此一遊。而第15集金多美舉行講座的圖書館同樣有睇頭，真身是位於京畿道議政府市的議政府音樂美術圖書館，館內除了收藏豐富的音樂資料外，其帶點科幻感的裝潢更吸引不少韓劇到此進行拍攝呢。

------------------------------

最紅取景地是情侶禁地？

要數最紅韓劇拍攝場景，位於首爾市中區的德壽宮石牆路應該算是代表吧！這條小路長約900米，是韓國首次引進綠色複合街道空間的概念，讓行人步道和車道得以共存。整條街道布滿樹蔭，於秋天前往更能看到銀杏和楓葉。雖然景色一流，但相傳情侶一起走過石牆路便會分手，究竟是真是假，不妨親自去驗證一下吧！