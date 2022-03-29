何弘軒做生意勁蝕百萬　懷疑自己有抑鬱

歌手黃劍文（Kimman）今日（29日）出席由何弘軒發起的國際精神健康問卷調查發布會，Kimman表示很久未有出席公開活動，笑言耐到唔記得。這幾個月來主要開Live、拍煮食片和拍綜藝節目，認收入大減，他覺得經常宅在家，人會更加冇動力工作，不想宅到「發霉」，近來愛上行山，看大自然風景有助抗壓，他說：「發覺好多人躁底，唔係我，係屋企人，因為大家都好緊張會中招，屋企人又多，唔滿意帶親戚回家，一話帶回家就鬧，（反臉？）鬧得幾粗俗，有爆粗，（你做和事老？）我少出聲，如果我插嘴會畀人鬧埋一份，自己都偏向唔好聚住嘅。」工作方面原本3月出歌，不過MV因為疫情嚴峻而停拍，希望4月初可以復拍。

而本身是歌手兼美容院老闆的何弘軒，透露美容生意在疫情下成重災區，去年斷斷續續停業半年，今年亦只開了6日做生意，生意勁蝕7位數，他大吐苦水：「之前發覺自己有手震、心噏去睇醫生，醫生話我身體冇事，懷疑我有焦慮和抑鬱情緒問題，知道唔係身體出毛病，之後冇再理，自行調節心情。（對生意前景好心灰？）冇心灰，只希望下月可以順利開番，不過都要看疫情進展。」