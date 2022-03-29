傳被雪首現身︱馮盈盈孖辮減齡求復活　送Job畀宋宛穎？

「話題女王」馮盈盈今日（29日）出席無綫綜藝節目《The Show Must Go On》拜神，此乃被指雪藏及染疫後首度現身，一身粉色打扮的她配以孖辮造型，全程紮紮跳，還自誇一身打扮有減齡成分，心情大靚。

問到是否因為被雪藏而需「凍齡」？她說：「我冇聽過，都不知傳聞喺邊度嚟。（話你《逆天奇案2》都被飛？）拍劇都係公司安排，通常唔會咁快Confirm，半年後嘅事。（公司有冇通知你？）通常唔會咁早出通告，其實公司一直安排唔同嘅工作畀我，只係我之前不幸病咗，但依家康復咗！之前都有拍外景節目，只係節目未出街。（冇入新劇組？）都係經理人負責，公司安排，我對所有工作都歡迎。（冇份拍套劇會覺得可惜？）交畀公司決定。」

對於被力數「3宗罪」，其中一項是其助手經常郵集兼小動作多多，因而被公司要求辭退對方，盈盈對此表示：「因為同助手合作關係涉及私隱，佢對於成為新聞焦點都好意外，為保護佢就唔講太多。（依家有冇請助手？）今日自己返工，唔需要助手。」問到近日是否需要「守行為」才表現很謹慎？她笑說：「我今日係主持，大家都叫我好好表現，所以先有啲緊張啫！（表現好先再有工作？）工作要問番公司。」

對於再被安排與舊愛鄭衍峰同場，盈盈指一切聽從公司安排，有指當年她曾想公開戀情但不獲公司批准，盈盈說：「咁要問番傳出嚟嗰個人。（話公司改捧師妹宋宛穎？）佢係可造之材，我哋喺台慶合作過，亦上過佢節目做嘉賓，都幾欣賞佢，如果可以再合作會開心。（擔心被取代？)工作都係有能者居之。」

談到她早前確診新冠肺炎，盈盈透露因打了2針以上，所以只需家居隔離，問到隔離期間可有追求者上門送物資？她笑說：「屋企淨係得細佬同狗仔，我都有家人照顧，家人都有人確診，之前除咗工作都冇四圍去，所以都唔知染疫源頭喺邊。」