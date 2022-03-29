Q：本人今年五十幾歲，澳門人，一直性功能都正常，但兩個月前行房時，陰莖正常充血但向上彎曲勃起，若大動作會好痛，遷就體位還可以。充血時摸或按不會痛，但找到一小片的硬塊，鬆弛後就摸不到任何東西。在一年多前已有少少徵狀，只因輕微沒有留意。回想年輕三十幾歲時玩球賽撞傷過下體，不知是不是有關，後遺症會在廿多年後才出現嗎？是癌症嗎？如果去看醫生會不會叫我做手術？

關先生

A：閣下的病徵與「陰莖海綿體硬結症」脗合，建議你必須盡快去接受泌尿科檢查。此症的學名叫「佩羅尼病」 (Peyronie's Disease，醫學名詞源自拉丁文“Induratio Penis Plastic”，醫學界簡稱IPP)。

「陰莖海綿體硬結症」是一種因陰莖發炎而導致勃起組織形成硬結的一種斑痕組織病變，陰莖勃起時會疼痛和異常彎曲。它並不是性病或癌症，多數案例成因不明，不過若陰莖曾受撞擊或鈍挫傷，礙於疏忽以致沒及早察覺隱患，到步入中年，纖維化問題遂急速產生，有點像年輕時扭傷手腳，到年長後有後遺痛症。此外，有家族病史或身體其他部位患上過結締組織病 （即身體彈性組織出現纖維化），這類人士會有較高風險患上此症，發病年齡多見於中年以後緩慢地顯示症狀，較少發生於年輕患者身上。

它的病根是陰莖海綿體內長出「纖維化盤狀硬結」（Plaque）。這種硬結是一種纖維化了的瘢痕組織，由於硬結沒有彈性，一旦卡在陰莖裏頭，即引致不能筆直地勃起。正常充血時，陰莖挺直像一支筆，硬結卻會使其形狀變成一條彎曲象鼻而變成「長鼻目」（Proboscidea）長相，這情況可以是從稍微彎曲到彎曲極大，均會導致男方性交疼痛。陰莖拗得愈彎角度愈扭曲，疼痛程度便愈嚴重，性交過程中導致陰莖拗傷的風險也愈高。

有部分病患意覺病情輕微，會以調節性交姿勢及速度以減少不適。但要留意，「陰莖海綿體硬結症」是一種有機會漸次惡化的性機能疾病，硬結變大及變硬會使性交更困難，甚至不能進行陰道交。閣下宜及早就醫，治療初期通常使用口服藥物，抑制纖維化和軟化硬結組織。患者可同時按醫生指示劑量每日服用維他命Ｅ以促進療程。若於發病12個月後，疼痛和硬結惡化、彎曲角度極大，便需考慮以外科手術割去硬結。建議閣下及早向專科求診，對症下藥，免卻開刀之苦。

李偉儀