薛家燕自爆曾經險失身　任達華遭人持槍指嚇迫飲酒

藝人商天娥、薛家燕、阮兆祥等日前為無綫節目《講你都唔信》任嘉賓，今集主題是「第一次」，薛家燕爆料指1973年於菲律賓登台，第一日坐車返酒店途中，發現一名20多歲年輕男子隨街小便，但該名男子認出薛家燕後表現雀躍，並且追到去酒店要求見面，之後更拿槍衝上房，薛家燕當然沒有開門，對方遂指嚇住她隔離的男歌手，要求對方喝酒，仲要每喝一支便開一次槍，非常誇張。

當時嚇到爆喊的薛家燕即打電話催職員報警，但原來該名男子為當地有勢力人士，警察到場後不久即快閃離場，留下該名男子繼續搞事。最後事件驚動該名男子的爸爸到場調停方了事，男子爸爸向薛家燕一行人道歉及賠償一切損失！雖然已過了數十年，但薛家燕憶述起這件陳年舊事時仍十分激動，更差點喊出來：「我第一次差啲失身，就係咁喇...真係好得人驚架...」眾人見狀即時安慰她，並着她不要哭。

而節目中有嘉賓指曾跟任達華一同到印尼登台，由於任達華唱歌時喜歡送花給靚女，盡顯風度，可惜此舉卻無意地得罪當地有勢力人士，該名有勢力人士更拿着槍迫任達華喝酒，幸有人出來頂酒，並借勢解圍了事。