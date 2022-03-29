勾引青頭仔　姐姐最有計

近年小鮮肉當道，就連日本AV界亦推出唔少講述姐姐勾引處男嘅童貞作品，當中一班飢渴嘅姐姐遇到處男之後，施展姣功勾引，繼而上床享受激戰快感，而處男旺盛精力能夠為佢哋帶來無比滿足！

回鄉艷遇

喺SOD出品嘅《童貞的我被連續侵犯》中，後生仔大雄返鄉下探親，本來諗住呢幾日會過得悶悶哋，點知畀佢結識到對面屋嘅俏佳人宮島芽衣，唔單止又靚女又好身材，仲好開放，成日打開晒窗換衫任人睇。有一日，芽衣喺屋企自摸，大雄從旁偷窺，芽衣發現後唔單止唔嬲，仲邀請佢入屋幫手，當阿妹得知大雄原來係處男更加喜上眉梢，主動獻身奪取對方嘅第一次！自此之後，芽衣成日陪同大雄四圍遊覽，見四野無人就激戰起嚟，盡情從大雄身上苛索快感。

意猶未盡

Ideapocket推出嘅《出差突然遇上暴雨與童貞部下同宿》，講述女上司楓可憐帶住初出茅廬嘅小鮮肉俊介出差，當佢哋同客戶傾好合約之後遇上狂風暴雨，仲連公共交通工具都停駛埋，惟有去到附近嘅酒店過一晚。入到酒店房，俊介見到衣衫濕透嘅楓可憐即時慾火高燒，居然大膽到向女上司索吻，不過由於佢動作太生硬，經驗豐富嘅楓可憐就估到佢係青頭仔，於是細心教導俊介嘅調情技巧，到埋身肉搏時兩人都感到相當滿足。到第二朝早，楓可憐仍意猶未盡，主動挑起俊介嘅慾火嚟番場晨操至夠喉。

以身培訓

喺Kawaii推出嘅《將童貞男變成一流AV男優》入面，就快引退嘅葵玲奈擔心日本AV界缺乏精壯男優，於是佢就搵埋好友樞木葵搞咗個青頭仔培訓班，搵咗幾個處男參加為期三日兩夜嘅宿營，期間兩女會不斷同佢哋逐一訓練，上演3P激戰，由淺入深咁慢慢教導佢哋各種床上技巧，而且仲憑兩女嘅高超床技嚟提升佢哋嘅持久力同戰鬥力，希望佢哋有朝一日可以成為AV男優，為AV界作出貢獻。

簡評

成日睇班AV男優瘋狂進攻女優，有時可以換吓口味，欣賞童貞系列，睇吓班女優點樣情挑青頭仔。今日為大家介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意宮島芽衣主演嘅《童貞的我被連續侵犯》，原因係芽衣青春嫩口，肌膚白滑身材凹凸有致，外形相當吸引，仲有佢成日喺屋企換衫任人睇，場面極具挑逗性，而佢同男主角喺不同地方鬼混，帶出野戰感覺，令人睇得刺激又過癮。