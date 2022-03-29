Rosie Danvers　美乳輕熟女

裸模可以有幾高質？睇吓呢位嚟自英國嘅Rosie Danvers就會知道，從初出道時嘅青春少艾，到家陣變成輕熟女都散發出迷人嘅魅力，加埋玲瓏浮凸嘅身材，絕對係優質等級。

表演欲強

做裸模真係唔容易，事關唔單止要有甜美嘅樣貌，仲要有玲瓏浮凸嘅身材，否則剝光豬拍裸照冇晒睇頭，又點能夠吸引男人嘅眼球？嚟自英國嘅超人氣裸模Rosie Danvers就唔同，擁有迷人嘅美貌，出眾嘅身材更係吸睛，33DD嘅上圍分量十足，可謂正宗美乳。

不過單靠美乳吸睛係未夠，Rosie Danvers為咗成為人氣裸模，的確花咗好多時間同心機。據佢表示，早喺讀中學時已有唔少人讚佢有條件做模特兒，原因係佢嘅表演欲相當旺盛，所以踏入20歲時，佢便決定去應徵寫真模特兒，當時更獲得家人支持，結果佢如願以償，獲得拍寫真嘅機會，只係外界嘅反應卻出乎佢嘅預期。

重新振作

寫真推出後，估唔到引嚟好多負評，其中一個最令佢難堪嘅，就係話佢鄉村味太濃。不過佢冇因此而放棄，喺第二輯寫真以全新形象示人，充滿時尚青春活力，而且更加凸顯孖D 巨乳，出嚟嘅效果相當好，唔單止令佢人氣急升，更被喻為最迷人嘅英國裸模之一。

每個人都有低潮期，Rosie Danvers亦唔例外，喺裸模界出道幾年後，雖然人氣超高，但同時亦失去咗方向，覺得自己未能喺事業上再有突破發展，有日仲發現原本有超過6萬粉絲嘅IG帳號被人盜去，心情大受打擊下，佢就減少拍攝寫真工作，之後走咗去做手錶維修員，佢表示將壞咗嘅手錶回復原貌同運作，令佢好有滿足感。兩年後，有日佢翻開男士雜誌，見到當中嘅裸模寫真時，心中嗰團火湧番晒出嚟，於是2020年決定復出拍寫真，憑住輕熟嘅魅力，獲得粉絲嘅歡心，同時佢再開設社交網，希望能夠迎嚟事業嘅第二個高峰。

Profile

出生地：英國

身高：171cm

三圍：33DD-25-33

回歸裸模界後，Rosie Danvers重開社交網，雖然貼文唔算多，不過每張性感照都相當吸睛，當然唔少得孖D巨乳大特寫。此外，佢亦開設Onlyfans頻道，實行全力吸金。