【是日通勝】

農曆二月廿八

壬寅年 癸卯月 壬午日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：修路、飾垣、祭祀

忌：安床、栽種、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、20、25、33

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：待人接物宜客氣一點，命令口脗有可能樹敵。

金牛座：易受私事影響，做事不夠專注，出錯風險大。

雙子座：有兵來將擋的魄力，沒有甚麼問題可考起你。

巨蟹座：財運不錯，但要控制收支平衡，不要亂花錢。

獅子座：受惠於好人緣，與人合作投資將有不錯回報。

處女座：工作表現令人刮目相看，事業可更上一層樓。

天秤座：黑暗只屬暫時性，只要不氣餒就能看見曙光。

天蠍座：社交方面出現阻滯，不妨向可信任的人請教。

人馬座：理財有道，不用花太多氣力就可獲豐厚收益。

山羊座：話頭醒尾，適應力強，遇到難題能處變不驚。

水瓶座：洞悉市場走勢，能避開投資風險，收入穩定。

雙魚座：內心焦躁，易因突發事故破財，幸損失不大。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 偏財旺

（跌）鼠 易破財

鼠：是日沖煞，家庭遭受打擊，經濟出問題。

牛：情緒低落，抗逆力差，易被小挫折打沉。

虎：默默耕耘，別刻意表現自己，可保平安。

兔：人緣欠佳，易得罪人，說話忌衝口而出。

龍：事業運強，得貴人協助，沒有事難倒你。

蛇：愛情運不錯，有伴侶者可享受二人世界。

馬：心情欠佳，工作難專注，犯錯機會極高。

羊：偏財旺，有抽獎運，購物也會獲得優惠。

猴：身心狀態差，情緒起伏大，易意氣用事。

雞：幹勁十足，做事得心應手，可遠離煩惱。

狗：獲財星關照，正財運上升，多勞多得。

豬：運勢好壞參半，需要加強與身邊人溝通。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

虎年寶寶

陸續有虎年寶寶誕生，從本年立春之日（2022年2月4日凌晨4時52分）至翌年立春（2023年2月4日上午10時44分）止，期間出生的嬰孩生肖皆屬虎。若子女肖虎，不妨參考以下肖虎寶寶與不同生肖父母的親子關係。

父母肖鼠：肖鼠父母性格靈活，傾向彈性處理事情，容易覺得肖虎子女過於執着。

父母肖牛：肖牛父母責任心強，凡事講規矩，肖虎子女吃不消，多會陽奉陰違。

父母肖虎：雙方皆獨立自我，所謂一山不能藏二虎，往後傾向各有各的生活方式。

父母肖兔：肖兔父母包容性強，能耐心教導子女，相處上可令肖虎子女在家中感受到溫暖。

父母肖龍：關係不算很親密，但能夠互相欣賞，肖龍父母也樂意讓子女發揮所長。

父母肖蛇：肖虎子女從小獨立自主，肖蛇父母雖然不會強行制止，但內心較多憂慮。

父母肖馬：天性奔放的肖馬父母會讓子女自由發展，相處上令肖虎子女特別自在融洽。

父母肖羊：肖羊父母喜歡一家人聚首，但肖虎子女則愛自主空間，雙方略有隔膜。

父母肖猴：肖虎子女天性認真，面對點子多多的肖猴父母易有壓力，宜改善溝通。

父母肖雞：肖雞父母生活上較多要求，肖虎子女則不願遵從，宜互相遷就才可改善關係。

父母肖狗：肖狗父母能欣賞肖虎者的堅忍，也會好好守護子女，親子關係不俗。

父母肖豬：肖豬父母頗為愛護肖虎子女，付出不少心思，但肖虎子女有時仍不太滿足。