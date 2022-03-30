犧牲靚樣！蘇皓兒驚嚇爛面上陣嚇窒街坊

女神蘇皓兒將於神劇《金宵大廈》第二輯中，首次全劇以「毀容妝」示人，劇中的她身世可憐，更與母親伍詠薇有虐心的感情轇轕，每日用3小時以上化特技妝，難怪Chloe表示相當難忘。

「宅男女神」蘇皓兒（Chloe）樣子甜美，之前拍劇、拍電影都以靚女角色示人，不過，於下周一（4日）首播、一眾「金宵迷」甚期待的無綫新劇《金宵大廈2》中，她將會於第二個單元「雙魚」中，與好戲之人伍詠薇飾演兩母女，而二人於劇中齊齊「賣慘」，當中，蘇皓兒更作出大犧牲，全劇以「毀容」Look上陣，更要坐輪椅。

故事講述Chloe小時候受傷毀容，長時間都要治病，一直由母親伍詠薇照顧她，而Chloe更不時博取別人的同情，當她漸漸長大後，很想出去看看這個世界，但其母伍詠薇就覺得女兒就如老公一樣，會背叛她，但事實上，二人都是相依，不可以「甩掉」對方。由於Chloe的角色半身都已毀容，而每次開工，她都要花上3至5小時化妝，她接受訪問時坦言：「我記得第一日試造型嗰陣，足足用咗12個鐘去試呢個毀容妝，而拍攝嗰陣都好難忘，試過化住呢個妝喺街度狂奔，途人見到都好奇怪，點解有個咁嘅樣嘅女仔喺度跑。」