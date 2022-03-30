東方日報C1：外賣餵飽洪卓立　Hillary送上門同居

英皇歌手洪卓立最近撻着「ViuTV 女神」劉沛蘅（Hillary），雖然2人死口不認拍拖，但其實已發展至同居關係！身為富家女的Hillary更棄住千萬豪宅，甘願蝸居於男方位於大圍舊樓的寓所，本報獨家拍得她連日出入男方家，又做外賣妹餵飽男友，認真貼心！

現年35歲的洪卓立，與拍拖11年的湯怡分手後Dry足3年，早前錯手在社交網限時動態上載一張「男友視角」的女生攬狗相，雖然他很快便刪掉，但已被網民Cap圖，並認出該女生正是近年人氣急升的Hillary，間接令戀情曝光！

30歲的Hillary在遊戲節目《膠戰》中被封為「索膠」，成為一眾男拍檔包括Edan等的「女神」，最近又在話題劇《家族榮耀》飾演熊黛林女兒而備受關注。洪卓立Po錯相後，兩位當事人夾晒口供否認拍拖，僅以好朋友相稱，但月初洪卓立生日，女方亦不避嫌在社交網送祝福。

兩口子未有公開戀情，暗地裏卻愛得癡纏，而且感情一日千里，發展至同居關係！在《家》劇扮演千金小姐的Hillary，現實中亦是富家女一名，家住何文田千萬豪宅，家境富裕。然而，熱戀中的她為享受二人世界，最近搬往男方位於大圍舊樓的寓所同居，享受無人打擾的小天地。

熟練按鐵閘密碼

Hillary連日出入男方寓所，日前約下午4時半，2人以情侶帽打扮拍拖返家，但全程相當小心，未有任何親密動作，洪卓立一馬當先按下大廈的鐵閘密碼，待女方進入後才尾隨入內。翌日下午1時多，Hillary單拖出動，一身白色短袖Tee配牛仔褲街坊裝，戴上Cap帽及口罩，見她提着一大袋約2人分量的外賣，相信是買午餐回家與男友撐枱腳，不介意由千金小姐「降呢」外賣妹餵飽男友。雖然打扮低調，但仍吸引不少異性行注目禮，她即低頭急步行，熟練地按下鐵閘密碼便入內。

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