被踩樣衰　鄧小巧：得到愛唔一定要生得靚！

首屆《超級巨聲》奪得第6名、其後以歌手出道的鄧小巧，本月初與未婚夫「白先生」完婚，新婚燕爾，本應該好幸福好開心才對，不過昨日（29日）她突然在社交網發文，稱遭受網上語言暴力，被網民人生攻擊樣衰，她決定為自己發聲：「得到愛，唔一定要生得靚。」。

她表示自從公布求婚到結婚，收到好多祝福，但同時都收到不少惡毒難聽的說話，入行多年，她表示聽過不少衝着她的樣貌的批評：「以前對我嘅攻擊都係醜樣、肥、豬x，生成咁樣學咩人做歌手之類；結婚之後就話『鬼佬真係重口味』、『多個人去外國做雞』、『呢啲豬扒真係鬼佬先食得落』諸如此類。」

雖然身邊朋友着她不要理會，認為任何事都會有人講，但她覺得各式各樣的語言暴力，可能就因為大家唔理，令某一小撮的人愈加橫「言」無忌。「網上嘅語言暴力好可怕，因為留言嘅人見到你，但你可能永遠見唔到留言嘅人。我哋好經常批評別人嘅外表，肥嘅太肥，瘦嘅太瘦，靚嘅整容，性感嘅就係蕩婦......我哋就係包庇一啲小惡行，慢慢縱容出大惡行。」她相信惡毒的人，可能都曾經受過傷害、被無理指摘，或者也被語言或身體暴力過，將怨恨傳播，對自己對世界不會帶來任何好處。她並晒出與老公第一次跳舞時的合照，當時她表示想着便服，白先生表示只要她感覺良好及要善待世界，對她相當體貼。而歌手謝安琪、許廷鏘和藝人張曦雯等都有留言撐。