曾比特自爆狂隊4打生蠔大食紀錄

環球歌手曾比特（Mike）曾經被人覺得屬於肥仔，他參加《全民造星》時最肥，有180幾磅，他笑說：「未減磅之前我唔覺得自己肥㗎，雖然唔係瘦，但係正常身形囉，但好得意，可能身邊朋友一齊減，減磅後先發覺乜自己咁肥，尤其入咗行更加發覺，我呢啲係叫肥，因為身邊啲人瘦到一個點，我身形好似等於2個師姐咁，（邊個師姐先？）3係師姐Gin Lee、AGA同Jace都好瘦，我拍埋去自己好似圓潤咗，所以激發我減肥衝動。」去年他有機會嘗試拍戲，當被告之要脫去上衣，他笑說：「咁肥唔係咁好，咪瘋狂去做運動，跑步做gym，加上食得清淡，一下子就減咗30磅，依家得150磅。」

為了身形，他都要忍吓口，不過Mike有時會畀自己放縱一下：「唔可以好多，否則好快反彈，因為我算易肥，我食量可以好大。」他自己有個最大食紀錄，他說：「有次去食自助餐，我食咗差唔多4打生蠔，以前返工同同事去飲茶，我一個人食咗8籠燒賣，因為我好好鍾意食，但除咗燒賣我仲有食其他嘢喎，（食咁多都係180磅都好抵！）我冇肥落去都好勁，依家真係唔夠膽食咁多，食一籠都驚，有罪惡感。」他笑言同事們感受最深，因為大家一齊工作，基本上每做2個鐘我就話食嘢。