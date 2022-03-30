洪永城爆前女友介意知己黃翠如　唐詩詠成嫌疑人

藝人洪永城去年同老婆梁諾妍成婚並誕下一女，愛女Amber剛剛出世100日，太太仲晒出同老公似足餅印嘅愛女Cutie相，婚姻美滿又幸福。近日洪永城接受J2節目《人夫放假約出去滾》嘅林盛斌（Bob）訪問時，就提到佢同黃翠如係多年好友，二人有如螢幕情侶一樣，直至二人各自搵到另一半先令緋聞終止，點知節目中，洪永城就罕有透露以前曾有女友懷疑佢同黃翠如係咪真係「撻着」，更搞到二人心中有條刺！

洪永城講到當年初入行，被幕後嫌佢中文唔好，唔識望鏡頭又唔夠搞笑，佢直言好Hurt：「亦都係咁嘅環境下，日日夜夜畀工作人員、攝影師問候屋企人，慢慢就成長。」佢又同好友陸浩明（6號）請教主持技巧。到後來佢同黃翠如開始合作，慢慢由最佳拍檔變「銀幕情侶」，深受觀眾喜愛，洪永城自爆︰「嗰時拍拖個女朋友都有少少擔心㗎，話我同佢咁合拍嘅，你兩個喺螢光幕面前咁夾嘅，你哋有冇嘢㗎？（你點話佢知呢？）我對佢冇，佢對我……（就唔知啦！）係啦！」Bob再追問佢有冇曾經有一刻鍾意黃翠如？洪永城靜幾秒後答︰「呢個答案可能會令到你覺得失望，冇！（真係好好嘅朋友、好兄弟？）冇錯。（好肯定？）好肯定，真係冇！真係工作夥伴嚟咋。（黃翠如都係一個靚女，佢唔係你鍾意個類型定咩？）但係我真係唔知道點答你，唔夾就唔夾，唔係佢性格有咩問題或者缺陷，去到話女朋友，大家都冇呢種感覺，就冇呢種感覺㗎喇！」

洪永城反而提到自己同黃翠如深厚嘅友誼，互相支持又同渡難關，洪永城指自己加入TVB後，黃翠如因為某啲原因唔開心：「大家會連續幾晚講電話，佢嗰邊又喊，我又感動，大家一齊喺度扶持，你有啲咩事，有我喺度，我將來有啲咩事，你又可以幫助我，因為佢一個女士喺娛樂圈其實真係唔容易。」

Bob續表示洪永城近年面對唔少輿論壓力，或網民批評，問到當時佢嘅「最佳女朋友」有冇支持他？雖然Bob未有指名道姓，但網友就猜測曾有該頭銜嘅唐詩詠，洪永城話︰「都有嘅，好緊要嘅，一齊去經歷吖嘛，不過好可惜，始終好多嘢都有條刺，好難去再修補創傷，繼續行落去，都冇辦法嘅，緣分囉！冇緣分都冇辦法！」